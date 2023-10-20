ХАМАС заявил об освобождении двух американок по гуманитарным соображениям

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Боевое крыло палестинской исламистской группировки ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» отпустило двух заложниц — мать и дочь из США, сообщил пресс-секретарь «Бригад» Абу Обайда.

«Благодаря усилиям Катара «Бригады аль-Кассама» освободили двух американских гражданок (мать и ее дочь) по гуманитарным соображениям и для того, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления [президента США Джо] Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными», — сказал Обайда.

12 октября боевики ХАМАС освободили из плена израильскую женщину — Авиталь Аладжем — и двоих детей. По словам Аладжем, в один момент члены группировки предложили им уйти. «Они просто пошли в сторону Газы, а я осталась с двумя детьми и поняла, что мы свободны», — сказала женщина.

18 октября телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя движения сообщил, что ХАМАС готов освободить всех заложников среди гражданского населения за час, если Израиль перестанет наносить авиаудары по сектору Газа. В обмен на освобождение израильских солдат, находящихся в плену, ХАМАС потребовал отпустить всех палестинцев из израильских тюрем.

ХАМАС захватил заложников 7 октября в ходе нападения на Израиль, тогда отряды группировки проникли на юг страны. По данным на 19 октября, в заложниках у боевиков находятся более 200 человек, среди которых почти 30 детей. В числе похищенных от 10 до 20 пожилых людей.