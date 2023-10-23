«Коммерсантъ» сообщил о росте числа наказаний по УК за дискредитацию

В России с 2022 года стало втрое больше приговоров за госизмену и оправдание терроризма, а осужденных за возбуждение ненависти — меньше.

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

За первое полугодие 2023-го по статье о фейках об армии (ст. 207.3 УК) в российских судах вынесли приговоры 21 обвиняемому, из них восемь получили реальные сроки, еще три — условные, а десятерым назначили штраф, свидетельствует статистика судебного департамента Верховного суда, передает «Коммерсантъ». Это больше, чем за весь прошлый год, в 2022-м по этой статье осудили 14 человек, к заключению приговорили двоих.

Больше строгих приговоров вынесли и по статье о дискредитации армии (ст. 280.3 УК). В прошлом году по этой статье не лишали свободы, обвинялись только три человека, самым строгим наказанием стал штраф, отмечает газета. В 2023 году по ней осудили 15 человек, двое из которых лишились свободы. По этой статьей предусмотрена административная преюдиция — уголовное наказание наступает только если нарушитель в течение года до этого получил административное наказание по аналогичной норме КоАП (ст. 20.3.3).

За первые шесть месяцев 2022-го по статье КоАП суды рассмотрели 2953 протокола и оштрафовали 2505 человек на 85,7 млн руб., тогда как в первой половине 2023 года административные дела о дискредитации суды изучили вдвое меньше раз — рассмотрено 1690 протоколов и привлечено 1308 человек с общим штрафом в 42,7 млн руб.

Кроме того, втрое выросло количество приговоров по делам о госизмене — в первой половине 2022-го их было четыре с одним сроком условно, а в первой половине 2023-го суды приговорили 15 человек, всех к реальному лишению свободы. Кроме того, за аналогичный период выросло число по делам об оправдании терроризма (ст. 205.2) — с 126 до 167.

При этом менее активно рассматривались дела о возбуждении ненависти и демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 и 20.3.1 КоАП). Рассмотрели 2690 протоколов, штраф наложен на 2399 человек, тогда как годом ранее таковых было 3386 и 2690. В то же время число привлеченных в ответственности по статье о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя (ст. 280) снизилось за год с 161 до 149.

Такая тенденция может объясняться влиянием ситуации вокруг боевых действий на Украине на социальные процессы, считает завкафедрой уголовного процесса МГУ Леонид Головко. Он предположил, что делам об экстремизме прежде уделялось больше внимания, а сейчас он стал менее значимым.

Рост количества приговоров за оправдание терроризма он связал с участившимися событиями, которые СК квалифицирует в качестве теракта — падения дронов в Москве, взрывы на Крымском мосту, убийство Дарьи Дугиной и други, объяснил Головко. Одобрительные высказывания по этим темам могут квалифицировать как одобрение терактов, отметил он. Юрист добавил, что сокращение количество административных дел о дискредитации армии можно объяснить превентивным действием закона.

В конце сентября депутаты предложили распространить действие закона о дискредитации армии, помимо вооруженных сил и добровольцев, на бойцов Росгвардии. Проект прошел первое чтение. Поправку внесли параллельно с законопроектом, который разрешает иметь Росгвардии собственные добровольческие формирования.



