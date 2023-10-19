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Военная операция на Украине ,  
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Дума одобрила штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Госдума в первом чтении одобрила штрафы за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении закон о штрафах за дискредитацию добровольцев Росгвардии, документ опубликовали в базе законопроектов.

Власти предложили установить ответственность за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии», «за дискредитацию таких формирований» и «оказание содействия в исполнении решений международных организаций», в которых Россия не участвует.

За распространение ложной информации о добровольцах Росгвардии гражданам может грозить лишение свободы максимум до 15 лет, также суд сможет назначить штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб. или принудительные работы сроком до трех лет.

21 сентября глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что в Госдуме и Совете Федерации подготовили пакет законопроектов, который позволит Росгвардии набирать добровольцев. Ведомство сможет создавать формирования по решению президента. Добровольцев будут привлекать к выполнению задач в области обороны в период проведения мобилизации и военного положения, добавил Хинштейн.

17 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому в Росгвардии будут создавать добровольческие формирования.

Теги
Госдума Росгвардия добровольцы законопроект
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