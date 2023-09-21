Росгвардии предложили разрешить брать добровольцев на службу
В Госдуме и Совете Федерации подготовили пакет законопроектов, который позволит Росгвардии иметь собственные добровольческие формирования, сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, в законодательстве предлагается закрепить нормы, аналогичные тем, которые уже действуют в отношении добровольцев, которых набирает Минобороны.
Законопроект предусматривает создание добровольческих формирований в Росгвардии по решению президента, указывает депутат. Их можно будет привлекать к выполнению задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контртеррористических операций, отмечает Хинштейн.
По его словам, росгвардейцы не только ведут боевые действия, но и оказывают содействие в охране границы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. «Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части», — считает он.
В случае принятия предложенного закона правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны будут распространены и на добровольцев Росгвардии, добавил Хинштейн.
Летом прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к военнослужащим добровольцев, которых набирает Минобороны. На таких лиц и членов их семей распространили все соцгарантии, льготы и компенсации, которые полагаются кадровым военным. В частности, им положена пенсия по инвалидности, а членам семьи в случае гибели добровольца единовременная выплата в размере 3 млн руб. По данным министра обороны Сергея Шойгу на июнь 2023 года, с Минобороны заключили контракты десять добровольческих формирований.
Хинштейн отдельно упомянул, что инициатива в отношении Росгвардии не имеет отношения к появившимся слухам о переводе в состав ведомства бывших подразделений ЧВК «Вагнер». «Насколько я осведомлен, эти слухи не соответствуют действительности. Кроме того, законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций: контракты предлагается заключать исключительно с гражданами», — сказал он.
Законопроект о добровольческих формированиях Росгвардии планируется внести в Госдуму 22 сентября для рассмотрения в «максимально короткие сроки», заключил депутат.
Подразделения Росгвардии наряду с армией принимают участие в военной операции на Украине. Через несколько дней после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» на юге России глава Росгвардии Виктор Золотов заявлял, что ведомство получит танки. В то же время Хинштейн уточнял, что технику ЧВК «Вагнер» Росгвардия не получит. Минувшим летом Госдума приняла закон, который позволяет ведомству иметь на вооружении тяжелую технику.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире