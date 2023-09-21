Росгвардии предложили разрешить брать добровольцев на службу

На добровольцев, которых набирает Минобороны, в прошлом году распространили все социальные гарантии, которые полагаются военнослужащим. Аналогичные нормы в Думе и Совете Федерации предложили для добровольцев Росгвардии

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В Госдуме и Совете Федерации подготовили пакет законопроектов, который позволит Росгвардии иметь собственные добровольческие формирования, сообщил в своем телеграм-канале глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, в законодательстве предлагается закрепить нормы, аналогичные тем, которые уже действуют в отношении добровольцев, которых набирает Минобороны.

Законопроект предусматривает создание добровольческих формирований в Росгвардии по решению президента, указывает депутат. Их можно будет привлекать к выполнению задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контртеррористических операций, отмечает Хинштейн.

По его словам, росгвардейцы не только ведут боевые действия, но и оказывают содействие в охране границы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом. «Вполне логично, что у Росгвардии также должно быть право иметь свои добровольческие части», — считает он.

В случае принятия предложенного закона правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны будут распространены и на добровольцев Росгвардии, добавил Хинштейн.

Летом прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к военнослужащим добровольцев, которых набирает Минобороны. На таких лиц и членов их семей распространили все соцгарантии, льготы и компенсации, которые полагаются кадровым военным. В частности, им положена пенсия по инвалидности, а членам семьи в случае гибели добровольца единовременная выплата в размере 3 млн руб. По данным министра обороны Сергея Шойгу на июнь 2023 года, с Минобороны заключили контракты десять добровольческих формирований.

Хинштейн отдельно упомянул, что инициатива в отношении Росгвардии не имеет отношения к появившимся слухам о переводе в состав ведомства бывших подразделений ЧВК «Вагнер». «Насколько я осведомлен, эти слухи не соответствуют действительности. Кроме того, законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций: контракты предлагается заключать исключительно с гражданами», — сказал он.

Законопроект о добровольческих формированиях Росгвардии планируется внести в Госдуму 22 сентября для рассмотрения в «максимально короткие сроки», заключил депутат.

Подразделения Росгвардии наряду с армией принимают участие в военной операции на Украине. Через несколько дней после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» на юге России глава Росгвардии Виктор Золотов заявлял, что ведомство получит танки. В то же время Хинштейн уточнял, что технику ЧВК «Вагнер» Росгвардия не получит. Минувшим летом Госдума приняла закон, который позволяет ведомству иметь на вооружении тяжелую технику.