В России выявили рекордное за десять лет число преступников-пенсионеров

Число мужчин-пенсионеров, осужденных по уголовным статьям, впервые с 2013 года превысило 13 тыс. Почти 40% осужденных на момент судебного рассмотрения имели неснятые и непогашенные судимости

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Рост числа преступников-пенсионеров

Доля граждан старше 50 лет, осужденных за уголовные преступления, впервые с 2013 года превысила 10% от общего числа тех, кто получил обвинительные приговоры, следует из статистики Верховного суда за 2022 год.

Согласно отчету о составе осужденных и месте преступления, за прошлый год были осуждены 578 751 человек, из них 61 655 — люди старше 50 лет, что составляет 10,65%. Это первый раз за последние десять лет, когда доля преступников старшего возраста превысила порог 10%. С 2013 по 2016 год включительно она сохранялась примерно на уровне 8–8,8%, а с 2017 по 2021 год постепенно росла с 9,1 до 9,9%.

Примерно треть от всех осужденных людей старше 50 лет — пенсионеры (31,2%, или 19 286 человек). Так, мужчин старше 60 лет в этой группе — 13 341 (считался возраст на момент вынесения приговора), а женщин 55-летнего возраста и старше — 5945.

В количественном отношении число мужчин-пенсионеров, получивших приговор по уголовному делу, в 2022 году стало максимальным с 2013 года — 13,3 тыс. До этого эта доля граждан не превышала 11,7 тыс.

В статистике 2022 года наибольшая доля приговоров по уголовным делам традиционно приходится на людей в возрасте от 30 до 49 лет (59% от общего числа осужденных в этом году, или 341,7 тыс.). Эта тенденция сохраняется из года в год за последнее десятилетие. Еще 14,2% — это приговоры в отношении людей в возрасте от 18 до 24 лет (всего в 2022 году осуждено 82 647 человек), 13,5% — приговоры людям в возрасте от 25 до 29 лет (78 483 человека).

Наиболее малочисленная категория преступников — подростки. В 2022 году их было осуждено по уголовным статьям 14 214, или 2,4% от общего числа осужденных. В количественном отношении этот показатель 2022 года стал минимальным за последние десять лет. С 2013 года он снизился чуть больше чем вдвое — с 29,2 тыс.

Почти 40% осужденных на момент судебного рассмотрения имели неснятые и непогашенные судимости — чуть более 223 тыс. человек. При этом 49 тыс. человек имели сразу две судимости, 54,3 тыс. — три и более. В 2021 году доля имевших судимость среди общего числа осужденных также составила 39%, в 2020 году она была на том же уровне (судимость имели 212 тыс. человек из 531 тыс. осужденных).

Как меняется число оправдательных приговоров

В 2022 году суды первой инстанции осудили более 614,7 тыс. человек по обвинению в уголовных преступлениях, следует из отчета о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении уголовных дел. Это больше, чем в 2021 году (тогда число составило 601 тыс.) и пандемийном 2020-м (563 тыс. человек), однако меньше, чем в период с 2013 по 2018 год. Число оправдательных приговоров остается стабильно низким — в 2022 году суды первой инстанции оправдали 2062 человека, оказавшихся на скамье подсудимых. Количество оправданных судами с 2013 года сокращается: их число в 2014 году составляло 5027 человек, в 2016-м — 3515, в 2017-м — 2233, а в 2021-м — уже 2190.

Рекорд по приговорам за насилие в отношении представителей власти

Число людей, осужденных за применение насилия к представителям власти, стало максимальным за последние шесть лет, побив прошлогодний рекорд. Всего по соответствующей ст. 318 УК в прошлом году осудили 8261 человека против 7523 в 2021 году.



Из всех осужденных по этой статье в 2022 году в отношении 7638 человек приговор вынесен по ч. 1 (применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья). В прошлом году по той же части осудили 6910 человек — это стало рекордным показателем за пять лет, превысив цифры 2020-го на 16,4%.



Еще 623 человека в прошлом году были осуждены по ч. 2 (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья) против 613 человек в 2021 году.

В 2022 году продолжилась тенденция сокращения числа приговоров по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Если в 2020 году было вынесено 8,7 тыс. приговоров, то в 2021-м — 6,7 тыс., а в 2022-м — 4,6 тыс. (4621).

По каким еще статьям выросло число приговоров

В целом в 2022 году увеличилось число осужденных за преступления против собственности (с 218 тыс. в 2021 году до 227,8 тыс. в 2022-м) и в сфере экономики (с 227 тыс. до 238 тыс.).

Выросло и число осужденных за преступления по ряду «террористических» статей. Так, по статье о публичных призывах к терроризму или его оправданию (ст. 205.2 ч.1) был осужден 41 человек против 29 в 2021 году. За то же самое преступление, но с использованием СМИ (ст. 205.2 ч. 2) сроки получили 233 человека (в 2021 году — 170).

По статье о склонении или вовлечении лица в террористическую деятельность, организацию террористического сообщества (ст. 205.1 ч. 1.1) в прошлом году были осуждены 126 человек, в 2021 году — 64.

При этом приговоров по статье «Террористический акт» (ст. 205 ч. 1) в 2022 году вынесли на один меньше, чем годом ранее, — четыре против пяти. А по ч. 2 той же статьи «Террористический акт при отягчающих обстоятельствах» были осуждены восемь человек (в 2021-м — 17).

Выросло число приговоров и по некоторым «бандитским» статьям. Так, за участие в устойчивой вооруженной группе (банде, ст. 209 ч. 2) сроки получили 83 человека, тогда как годом ранее их было 48. За участие в преступном сообществе был осужден 91 человек (в 2021 году — 76), за занятие высшего положения в преступной иерархии — 20 в 2022 году против восьми в 2021-м.

Статистика по приговорам, вынесенным за преступления против военной службы (глава 33 УК), не была опубликована в сводных данных судебного департамента.

Чаще, чем годом ранее, в 2022 году стали наказывать и за участие в массовых беспорядках (ст. 212 ч. 2) — было вынесено 76 приговоров (в 2021-м их было 26).

В 2022 году выросло число осужденных за разглашение гостайны (ст. 283 ч. 1) — в статистике судебного департамента содержатся данные о 66 людях, в отношении которых был вынесен такой приговор, тогда как в 2021 году их было 58. Помимо этого существенно выросло и число получивших приговор за получение гостайны незаконным способом, в том числе путем хищения, обмана, шантажа, — с двух в 2021 году до 12 в 2022-м.

Вдвое больше людей было осуждено и за финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 ч. 1): в 2022 году их было восемь, в 2021 году — четверо.

Число дел по статье о призывах к насильственному изменению конституционного строя России с использованием СМИ (ст. 280 ч. 2) также выросло — с 242 в 2021 году до 264 в 2022-м.