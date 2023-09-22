В Думе предложили ввести наказание за дискредитацию росгвардейцев
В Госдуму внесли законопроект об ответственности за дискредитацию бойцов Росгвардии, сообщили в пресс-службе Думы.
Поправки предложили внести в статьи 207.3 УК (о фейках в отношении армии) и 280.3 УК (о повторной дискредитации военных). В действующих редакциях статей упоминаются вооруженные силы и добровольцы. Согласно законопроекту, этот перечень предлагают дополнить «войсками национальной гвардии Российской Федерации».
В пояснительной записке говорится, что действия этих статей предполагается распространить на добровольческие формирования Росгвардии.
Помимо этого, депутаты предложили внести поправки в статью 284.3 УК и запретить содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов в уголовном преследовании бойцов Росгвардии.
Поправки внесли параллельно с законопроектом, который разрешает иметь Росгвардии собственные добровольческие формирования.
Законопроект предусматривает создание добровольческих формирований в Росгвардии по решению президента. Их можно будет привлекать к выполнению задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контртеррористических операций, пояснил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире