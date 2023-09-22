В Госдуме предложили ввести наказание за дискредитацию бойцов Росгвардии

В Думе предложили ввести наказание за дискредитацию росгвардейцев

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Госдуму внесли законопроект об ответственности за дискредитацию бойцов Росгвардии, сообщили в пресс-службе Думы.

Поправки предложили внести в статьи 207.3 УК (о фейках в отношении армии) и 280.3 УК (о повторной дискредитации военных). В действующих редакциях статей упоминаются вооруженные силы и добровольцы. Согласно законопроекту, этот перечень предлагают дополнить «войсками национальной гвардии Российской Федерации».

В пояснительной записке говорится, что действия этих статей предполагается распространить на добровольческие формирования Росгвардии.

Помимо этого, депутаты предложили внести поправки в статью 284.3 УК и запретить содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов в уголовном преследовании бойцов Росгвардии.

Поправки внесли параллельно с законопроектом, который разрешает иметь Росгвардии собственные добровольческие формирования.

Законопроект предусматривает создание добровольческих формирований в Росгвардии по решению президента. Их можно будет привлекать к выполнению задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контртеррористических операций, пояснил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.