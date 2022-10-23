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New Yorker сообщил, что США не обещали Киеву большое количество HIMARS

The New Yorker: США не обещали Украине поставить много систем HIMARS
Украина могла запускать более пяти тыс. ракет GMLRS из HIMARS при том, что американская Lockheed Martin ежегодно производит 9 тыс. таких снарядов, пишет The New Yorker
Фото: Sgt. Lianne Hirano / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sgt. Lianne Hirano / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти США не обещали Украине поставить большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS, пишет The New Yorker со ссылкой на источник в американском министерстве обороны.

«Мы сразу сказали: Вы не получите много таких систем. Не потому, что мы вам не доверяем, а потому, что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля», — сказал собеседник издания в Пентагоне.

Каждая пусковая установка Himars стоит примерно $7 млн и украинские силы могли проводить запуск более пяти тыс. ракет GMLRS в месяц, пишет издание, указывая, что американская Lockheed Martin производила всего девять тыс. таких снарядов в год.

Первую партию HIMARS Украина получила в июне, для них используются, в том числе снаряды GMLRS, дальность которых составляет около 150 км. В августе в Пентагоне заявляли, что Вашингтон передал Киеву 16 HIMARS и этого достаточно. При этом 4 октября президент США Джо Байден объявил о планах передать Украине еще четыре такие системы. Киев получил их в середине октября, сообщал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Украинские власти ведут переговоры с Вашингтоном о возможности поставок ракет для HIMARS с более широким радиусом действий, говорила украинский посол в США в октябре. Речь идет о ATACMS, дальность полета которых составляет до 300 км. В сентябре СNN со ссылкой на источники писал, что США пока не готовы передать Украине такие ракеты.

Российские власти неоднократно критиковали западные страны за военную помощь Украине. Минобороны России сообщало об уничтожении в ходе спецоперации систем HIMARS и складов с боеприпасами для них. В МИД заявляли, что поставка Киеву дальнобойных и более мощных средств поражения станет «красной линией» для Москвы.

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Военная операция на Украине РСЗО «HIMARS» поставки оружия
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