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На Украине сообщили об обсуждении с США поставок ракет большой дальности

Посол Украины Маркарова: Киев обсуждает с Вашингтоном поставку ракет большой дальности

Украина обсуждает с США возможность поставок ракет с радиусом действия выше, чем у систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью телеканалу CNN.

Ранее CNN со ссылкой на чиновников в администрации Белого дома сообщал, что украинские власти предложили США контролировать выбор целей для ракет большой дальности, если Вашингтон примет решение об их поставках. Таким образом, США смогут следить, чтобы украинские военные не нанесли ударов по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS с дальностью полета до 300 км, что примерно в четыре раза превышает дальность полета ракет, используемых РСЗО HIMARS, отмечает CNN.

«Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии [об этом] сейчас идут», — рассказала Маркарова (цитата по ТАСС).

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О переговорах с США по поводу поставок ракет большой дальности ранее говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я не исключаю вариант, что Соединенные Штаты примут положительное решение по этому конкретному виду оружия», — сказал он.

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркивал, что Вашингтон делает все необходимое для поддержки и защиты Украины, но его цель — не допустить развития военных действий в направлении Третьей мировой войны. CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщил 15 сентября, что Вашингтон пока не готов передать Киеву ракеты ATACMS. По словам источников телеканала, США опасаются возможной эскалации в том случае, если Украина решит использовать это оружие для ударов по территории России.

Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что в случае начала поставок на Украину ракет большей дальности США перейдут «красную черту» и превратятся в одну из сторон конфликта. «Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — подчеркнула она.

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