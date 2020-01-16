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Политика ,  
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Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией

Новая международная структура могла бы решать проблемы безопасности и экономики от Европы до Азии, заявил экс-президент Франции Николя Саркози, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

Говоря о будущем Европы и европейских институтов, таких как ЕС, зона евро и Шенгенская зона, бывший лидер Франции предложил идею новой международной организации.

«Будет европейский экономический союз, европейский политический союз, Шенгенская зона. Плюс новая организация, в которой было бы три основателя: ЕС, Россия и Турция». В рамках этой организации нужно создать форум для решения вопросов «от Атлантики до Байкала».

Ранее Саркози заявил об упадке Европы и о необходимости новых идей. Он отметил, что кризис связан в том числе с демографическими проблемами. Также он критически высказался о Европейском союзе, правда, заметив, что является убежденным евроцентристом. «Как можно создать единое целое из 27 разных государств?» — спросил он. По его словам, существует четыре разных европейских объединения: зона Шенгена, зона евро, оборонный союз и сам по себе ЕС. Он также посоветовал не мыслить устаревшими категориями и искать новую цель.

Теги: Николя Саркози, Европа, Россия
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