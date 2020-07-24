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Политика ,  
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Саркози рассказал о «маневрах» с Путиным из-за шоколадки

Впервые с президентом России бывший французский лидер встретился в 2007 году, на саммите G8. На этой встрече ему запомнился «забавная ситуация» из-за десерта
Николя Саркози и Владимир Путин на саммите «Большой восьмерки»
Николя Саркози и Владимир Путин на саммите «Большой восьмерки» (Фото: Stephen Hird / Reuters)

Экс-президент Франции Николя Саркози выпустил мемуары «Время бурь» (Le Temps des Tempêtes), сегодня они поступили в продажу. В них бывший глава государства рассказал об интересных моментах в период своего президента, личном общении с главами других государств и знакомстве с Владимиром Путиным, передает FranceInfo.

Как рассказал Саркози, впервые с Путиным лично он увиделся на саммите «Большой восьмерки», который в июне 2007 года проходил в немецком городке Хайлигендамм. На одном из мероприятий организаторы угощали гостей шоколадом. В какой-то момент остался лишь один кусочек десерта, к которому потянулись одновременно и Саркози, и Путин.

«Сложилась забавная ситуация, <...> все наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, решив, что здесь не может быть проигравших. В итоге мы оставили в покое последний кусочек и отодвинули тарелку», — говорится в мемуарах (цитата по «РИА Новости»).

Рассказывает Саркози и о других лидерах. Например, как пишет FranceInfo, Саркози утверждает, что Ангела Меркель очень любит плотные обеды на мероприятиях и ради них иногда отказывается от завтрака. Немецкого канцлера экс-президент Франции, говоря о ее личных качествах, называет «застенчивым бульдозером».

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Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. После отставки, в 2015 году он основал оппозиционную партию «Республиканцы», в которую вошла его прежняя партия «Союз за народное движение». В 2016 году он ушел в отставку и с этого поста.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Николя Саркози, Владимир Путин, мемуары
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