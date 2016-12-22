В Дагестане оформляли медстраховки на уехавших в Сирию боевиков

Деньги, незаконно списанные по линии дагестанского фонда медицинского страхования, оформлялись как оплата страховок для уехавших в Сирию боевиков, рассказал глава региона. Главу этого фонда арестовали в августе

Владимир Васильев (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Высокопоставленные чиновники из Дагестана оформляли медицинские страховки и списывали деньги по линии Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на жителей республики, уехавших воевать в Сирию на стороне боевиков. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Дагестана Владимир Васильев.

«На выходцев из Дагестана, уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию, умудрялись оформлять медицинские страховки и списывать деньги по линии ФОМС. До этого еще додуматься надо», — рассказал глава региона.

Васильев также рассказал, что в республике были случаи со лжеинвалидами, когда здоровым людям выдавали фальшивые свидетельства, по которым полагались льготы, бесплатные лекарства и выплаты из бюджета.

Главу дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова задержали 18 августа. По данным следствия, он, используя поддельные документы, которые предоставляются медицинскими учреждениями, перечислял денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги. По такой схеме Сулейманов и созданное им преступное сообщество действовали с 2010 по 2018 год, считают правоохранительные органы. Против него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 210 КУ РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2017 года. Его назначили вместо ушедшего в отставку Рамазана Абдулатипова. Вскоре после прихода Васильева в республике развернулась мощная антикоррупционная кампания, было задержано несколько высокопоставленных чиновников, в том числе врио премьер-министра и два вице-премьера.​ Позже в республике состоялась масштабная выемка документов почти во всех госструктурах. Обысками занимались представители межведомственной комиссии, направленные в Дагестан для декриминализации региона, руководили их работой при этом сотрудники центральных аппаратов силовых ведомств. В сентябре 2018 года Васильева избрал на пост главы республики парламент Дагестана.

В конце мая прокуратура Дагестана возбудила уголовное дело в отношении Магомеда Махачева, главы Главного бюро медико-социальной экспертизы по республике, и нескольких его подчиненных. Следствие установило, что Махачев «систематически получал взятки» за выдачу справок об инвалидности. При этом средства перечислялись на банковские карты его гражданской супруги. Сумма взяток с 2014 по 2018 год составила около 52 млн руб. В конце июля в рамках дела, возбужденного в отношении Махачева, был задержан его родной брат Ашик Махачев.

Кроме того, в конце сентября по обвинению в участии в преступном сообществе задержали также депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.