СК назвал причину задержания брата экс-главы Дагестана Абдулатипова

Депутат народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе. Об этом сообщили РБК в Следственном комитете России.

Ранее о задержании Раджаба Абдулатипова сообщал источник РБК в правительстве, данные подтвердил собеседник в центральном аппарате МВД.

В ближайшее время Абдулатипову будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210 УК России. По данным СК, члены организованного преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

В июле по тому же делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные. В прокуратуре Дагестана сообщали, что Махачев подозревается в получении взяток на сумму около 52 млн руб.

Позднее был задержан и заключен под стражу бывший руководитель одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы в Дагестане Ашик Махачев. По информации источников «Кавказского узла», Ашик и Магомед Махачевы являются братьями. Всего за 2017 год, по данным прокуратуры, из Пенсионного фонда России было похищено около 24 млн руб. из-за того, что 300 жителей Дагестана были незаконно признаны инвалидами.