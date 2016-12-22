В Дагестане арестовали экс-главу бюро медико-социальной экспертизы

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу бывшего руководителя одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы в Дагестане Ашика Махачева, сообщили РБК в пресс-службе управления Следственного комитета по республике.

«Суд изменил Ашику Махачеву меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказали в пресс-службе ведомства.

Ашик Махачев изначально после задержания находился под домашним арестом. В прокуратуре республики подчеркнули, что, после того как суд ранее отклонил заключение под стражу и избрал домашний арест, «мужчина попытался скрыться от следствия, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов».

По данным источников «Кавказского узла», Ашик Махачев является братом руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану Магомеда Махачева.

3 июля прокуратура республики заявила, что Магомед Махачев подозревается в получении взяток на сумму около 52 млн руб. Позже, 24 июля, по делу о взятках при назначении инвалидности был задержан Ашик Махачев.

По данным прокуратуры, сотрудники главного бюро подозреваются в массовой выдаче справок об инвалидности. За 2017 год в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России были похищены около 24 млн руб., указано в заявлении ведомства.