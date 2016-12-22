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Главу дагестанского ФОМС заподозрили в мошенничестве на ₽210 млн
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Главу дагестанского ФОМС заподозрили в мошенничестве на ₽210 млн
Зачистки в Дагестане, 11:39
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Главу дагестанского ФОМС заподозрили в мошенничестве на ₽210 млн
В аэропорту Махачкалы задержали главу регионального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова. Его подозревают в создании преступной группы и мошенничестве в особо крупном размере
Магомед Сулейманов (Фото: РИА Новости)

Следователи задержали руководителя Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова по подозрению в мошенничестве на 210 млн руб. и в создании преступного сообщества. Об этом РБК сообщили в Следственном комитете (СКР).

По данным следствия, он, используя поддельные документы, которые предоставляются медицинскими учреждениями, перечислял денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги. По такой схеме Сулейманов и созданное им преступное сообщество действовали с 2010 по 2018 год.

«Кроме того, в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 гражданах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На сайте СКР уточняется, что Магомеда Сулейманова подозревают в совершении преступлений по ч. 3 ст. 210 КУ РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

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В настоящее время правоохранители допрашивают задержанного и решают вопрос о его аресте. В Дагестане также проводятся следственные действия для установления личностей других членов группы.

Агентства «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных кругах уточняли, что Сулейманов был задержан накануне вечером, 17 августа, в аэропорту Махачкалы.

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С начала года в Дагестане проводятся так называемые антикоррупционные чистки. Из Москвы в республику прибыла группа сотрудников Генпрокуратуры, центрального аппарата МВД и ФСБ. Так, был арестован вице-премьер региона Рамазан Алиев, который, по данным следствия, причинил ущерб бюджету Дагестана на 14 млн руб. В феврале было отправлено в отставку все правительство республики. Всего по итогам проверок правоохранители завели более 70 уголовных дел.

Авторы: Анна Трунина, Мария Кокорева.
Теги: Дагестан , ФОМС , мошенничество
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