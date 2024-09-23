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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Глава государства опубликовал фотографии, где он вместе со своей женой Еленой Зеленской стоит у трапа самолета. «План победы Украины будет на столе у всех наших союзников», — написал президент.

Перед этим он опубликовал пост, в котором заявил, что этой осенью решается, как в дальнейшем будут развиваться военные действия на Украине. «Именно сейчас определяется, что будет наследием действующего поколения государственных лидеров — тех, кто в самых высоких кабинетах», — отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что в ближайшие дни пройдут встречи с лидерами стран Глобального Юга, «Большой семерки», Европы и руководителями международных организаций, а также «очень весомые встречи с представителями Соединенных Штатов».

AP узнало, что Зеленский в США посетит завод боеприпасов для ВСУ
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Как сообщали в офисе украинского лидера, Зеленский во время поездки в США выступит в Генеральной ассамблее ООН, а также встретится с американским лидером Джо Байденом и предоставит ему свой «план победы».

Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом — и представителями американского Конгресса, а также оборонных и энергетических компаний страны. Associated Press (AP) со ссылкой на источники писало, что украинский президент в ходе поездки в первую очередь планирует посетить завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон в штате Пенсильвания.

Зеленский рассказал о намерении представить США «план победы» в конце лета. Он отметил, что в этот план входит Курская область, в которую в начале августа вторглись ВСУ. В Кремле в ответ заметили, что Россия добьется успеха в военной операции вне зависимости от заявлений Киева о существовании «плана победы над Россией».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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