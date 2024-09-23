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Политика ,  
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Зеленский заявил о разработке плана для переговоров с Россией

Киев готовит план для переговоров с Москвой, заявил Зеленский. «План победы», который он представит Байдену, украинский лидер называет «наведением мостов». Москва отказывается от переговоров на условиях Киева

Киев работает над планом, на основании которого будут вестись переговоры с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The New Yorker.

Он упоминает этот план, говоря о проведении второго «саммита мира» и участии в нем российских представителей. Зеленский отметил, что Украина должна продемонстрировать готовность к диалогу и «быть конструктивной».

«Давайте проведем первый саммит, на котором мы все соберемся вместе. Мы разработаем план и передадим его русским. Они могут сказать: «Мы готовы к переговорам», а затем мы проведем второй саммит, на котором они скажут: «Мы согласны с этой вашей формулой». Или, как вариант: «Мы не согласны. Мы считаем, что это должно быть так и эдак». Это называется диалогом. Но чтобы это произошло, нужно подготовить план без участия русских, потому что, к сожалению, они, похоже, думают, что у них есть своего рода красная карточка, как в футболе, что они могут задержать и заблокировать все. Однако наш план — он готовится», — сказал украинский президент.

Он добавил, что на второй «саммит мира», который Киев планирует провести в ноябре, делегация от Москвы, скорее всего, не приедет. Об этом заявляли в российском МИДе. Первый «саммит мира» прошел в середине июня в Швейцарии, на него российскую сторону не пригласили. На конференции обсуждались три пункта из предложенной Киевом «формулы мира».

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Политика
Владимир Зеленский

Что касается так называемого «плана победы», по словам Зеленского, в нем прописано, что партнеры Киева «могут сделать без участия России». «Если дипломатия является желанием обеих сторон, то, прежде чем дипломатия станет эффективной, реализация нашего плана зависит только от нас и наших партнеров», — уточнил он.

«План победы», который Зеленский собирается представить президенту США Джо Байдену, кандидатам на пост американского лидера Дональду Трампу и Камале Харрис, а также конгрессу, украинский президент в этом интервью называет «наведением мостов» и планом, который «укрепит Украину», тем самым стимулируя Россию сесть за стол переговоров. До этого Зеленский рассказывал, что этот план из пяти пунктов уже готов.

По данным Bloomberg, в него входит вступление Украины в НАТО и ЕС, а также заключение соглашений в области экономики и безопасности и продолжение военной помощи. New Yorker пишет, что документ включает в себя «вступление в НАТО по ускоренному графику и предоставление западной военной помощи с меньшими ограничениями».

Москва критиковала предложеннную Киевом «формулу мира» и представила свои условия для урегулирования: признание республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в составе России, вывод оттуда украинских войск, закрепленный отказ Украины от вступления в НАТО, а также снятие санкций. Российские власти исключали начало переговоров с Киевом до того, как украинские войска вытеснят из Курской области. 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский мирный план переговоры
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