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Суд раскрыл причину признания Глуховского иноагентом

Суд: Глуховский получал средства из-за рубежа с 2021 года
Глуховский с 2021 года получал средства от немецкой и австрийских организаций, а в 2022 году ему перевела деньги бельгийская компания, следует из данных Росфинмониторинга. Писателя признали иноагентом осенью 2022 года

Писатель Дмитрий Глуховский (признан иноагентом) получал деньги от зарубежных организаций с 2021 года, что стало одним из оснований внесения его в реестр иноагентов. Об этом говорится в тексте решения суда по иску Глуховского об исключении его из списка, сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

По данным Росфинмониторинга, которые приводятся в документе, Глуховский с октября 2021-го по февраль 2022 года получил 28 572,8 тыс. руб. 37 операциями от немецкой организации Nibbe Bettina Barbara.

«В период с февраля 2022 года по март 2022 года получил 14 996,2 тыс. рублей от ING Belgium SA/NV (Бельгия). Кроме того, в январе 2022 года ему поступило 85 690,7 тыс. рублей от Koch Media GmbH (Германия). Помимо этого, в декабре 2021 года одной операцией получил 6 373,9 тыс. рублей от Joel Gotler+ Associates INC (Австрия)», — говорится в документе.

Koch Media GmbH в августе 2022 года была переименована в Plaion. Это разработчик компьютерных игр. Ее материнская компания Embracer Games приобрела активы THQ (обанкротилась в 2012 году), которая в 2010-м выпустила игру по роману Глуховского Metro 2033. ING Belgium SA является бельгийским банком. 

Глуховского внесли в реестр иноагентов 7 октября 2022 года. 

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Дмитрий&nbsp;Глуховский

В августе 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил писателя к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. По версии обвинения, Глуховский в марте—мае 2022 года размещал в соцсетях записи и видеоролики, «содержащие под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилования несовершеннолетних украинских школьниц» во время военной операции.

Сам писатель отмечал, что дело на него завели «за пост в «Инсте» (Instagram, принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной. — РБК)».

19 сентября Верховный суд России отказал Глуховскому в рассмотрении жалобы на отказ других инстанций исключить его из этого реестра.

Глуховский написал романы «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035», «Пост», «Текст». По последнему роману был снят фильм, писатель выступил в качестве автора сценария для него и получил за эту работу премию «Ника».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Глуховский иноагент Росфинмониторинг Минюст
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