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Политика ,  
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На писателя Глуховского завели дело из-за отсутствия плашки иноагента

На писателя Глуховского завели дело из-за отсутствия плашки иноагента
Дмитрий&nbsp;Глуховский
Дмитрий Глуховский (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

В Останкинский суд Москвы поступили материалы административного дела на писателя Дмитрия Глуховского по ст. 19.34 КоАП — нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Карточка дела опубликована на сайте суда.

В ней говорится, что писатель привлекается по части четвертой этой статьи. Она касается публикации и распространения материалов «без указания на то, что эти материалы произведены, распространены или направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента».

Судебное заседание назначено на 15 июня 2023 года.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Останкинского районного суда Москвы и к Дмитрию Глуховскому.

Материал дополняется.

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