ВС не стал рассматривать жалобу Глуховского о статусе иноагента

Дмитрий Глуховский (признан иноагентом) (Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / ТАСС)

Верховный суд (ВС) России отказал писателю Дмитрию Глуховскому, внесенному в реестр иноагентов, в рассмотрении жалобы на отказ других инстанций исключить его из этого реестра, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Минюст признал писателя иностранным агентом в октябре 2022 года.

В августе 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. По версии обвинения, Глуховский в марте — мае 2022 года размещал в соцсетях записи и видеоролики, «содержащие под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилования несовершеннолетних украинских школьниц» во время военной операции.

Сам писатель отмечал, что дело на него завели «за пост в «Инсте» (Instagram, принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной. — РБК)».

Глуховский написал романы «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035», «Пост», «Текст». По последнему роману был снят фильм, писатель выступил в качестве автора сценария для него и получил за эту работу премию «Ника».