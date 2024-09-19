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Военная операция на Украине ,  
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ВС не стал рассматривать жалобу Глуховского о статусе иноагента

ВС не стал рассматривать жалобу писателя Глуховского об отмене статуса иноагента
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Глуховский (признан иноагентом)
Дмитрий Глуховский (признан иноагентом) (Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / ТАСС)

Верховный суд (ВС) России отказал писателю Дмитрию Глуховскому, внесенному в реестр иноагентов, в рассмотрении жалобы на отказ других инстанций исключить его из этого реестра, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Минюст признал писателя иностранным агентом в октябре 2022 года.

В августе 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. По версии обвинения, Глуховский в марте — мае 2022 года размещал в соцсетях записи и видеоролики, «содержащие под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилования несовершеннолетних украинских школьниц» во время военной операции.

Сам писатель отмечал, что дело на него завели «за пост в «Инсте» (Instagram, принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной. — РБК)».

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Глуховский написал романы «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035», «Пост», «Текст». По последнему роману был снят фильм, писатель выступил в качестве автора сценария для него и получил за эту работу премию «Ника».

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Верховный суд иноагенты Дмитрий Глуховский жалоба Россия новости
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