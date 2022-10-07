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Минюст признал писателя Глуховского и Oxxxymiron иноагентами

Минюст признал писателя Дмитрия Глуховского и рэпера Oxxxymiron иноагентами
Глуховский внесен в список СМИ-иноагентов, а Oxxxymiron — физлиц-иноагентов
Дмитрий Глуховский
Дмитрий Глуховский (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

Минюст признал писателя Дмитрия Глуховского, автора романов «Метро 2033» и «Текст», и рэпера Oxxxymiron иноагентами.

Вместе с Глуховским в список СМИ-иноагентов попали еще два человека — журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев, работавший в Центре молодежных исследований ВШЭ. Теперь в нем значатся 186 имен и СМИ.

Oxxxymiron (Федоров Мирон Янович) внесен в реестр физлиц-иноагентов вместе с участницей и организатором протестных акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ириной Сторожевой и бывшей журналисткой и кандидатом в депутаты, соосновательницей проекта по защите прав женщин «Ты не одна» Аленой Поповой.

Минюст решил, что рэпер финансируется Украиной. У Сторожевой иностранными источниками финансирования значатся Украина, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС; признано СМИ-иноагентом), а у Поповой — Украина, «Радио Свобода», «Голос Америки» (признаны СМИ-иноагентами). Теперь в списке физлиц-иноагентов 32 имени.

В последний раз Минюст пополнял список физлиц-иноагентов 6 октября. Тогда в него попали Богдан Литвин и Тимофей Мартыненко из движения «Весна». В конце сентября прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать его экстремистским и запретить.

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Елена Чернышова
Дмитрий Глуховский иноагент Oxxxymiron
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