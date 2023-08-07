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Глуховского заочно приговорили к восьми годам по делу о фейках про армию

Басманный суд заочно приговорил писателя Глуховского к 8 годам заключения по делу о фейках
Дело против писателя завели в прошлом июне из-за постов в соцсетях, в которых содержались ложные сведения «о якобы совершении военнослужащими ВС умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов». Глуховский находится не в России
Дмитрий Глуховский
Дмитрий Глуховский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского (Минюст внес его в реестр иноагентов) к восьми годам колонии по делу о фейках про российскую армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Глуховскому вынесен приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайта электронных или информационно-коммуникационных сетей», — говорится в сообщении.

Глуховский сообщил о возбуждении против него уголовного дела по этой статье в июне прошлого года, уточнив, что его обвиняют «за пост в Инсте» (Instagram, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной. — РБК). Тогда МВД России объявило его в розыск.

В феврале Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении писателя. В нем говорилось, что в марте—мае 2022 года Глуховский размещал в соцсетях записи и видеоролики, «содержащие под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилования несовершеннолетних украинских школьниц» во время военной операции.

Глуховский написал романы «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035», «Пост», «Текст», является автором сценария фильма по последнему роману (за эту работу писатель получил премию «Ника»).

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Юлия Волкова Юлия Волкова
Дмитрий Глуховский Басманный суд фейк Военная операция на Украине дискредитация армии
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