 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лавров в ООН призвал мир не допустить «скатывания к большой войне»

Лавров: в интересах всего мира не допустить скатывания к большой войне
Весь мир заинтересован в том, чтобы не допустить начала большой войны и развала механизмов международного сотрудничества, сказал Лавров. Препятствия для достижения общих целей, по его словам, создают США и их союзники
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Задача не допустить начала большой войны и развала механизмов международного сотрудничества отвечает интересам всего мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Нью-Йорке в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция шла на сайте всемирной организации.

«Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества», — сказал он.

Для России «очевидно», что нет другого пути, кроме как «возрождение ООН в качестве центрального координирующего органа мировой политики, органа, где договариваются о том как решать проблемы сообща на основе честного баланса интересов», сказал министр.

Однако Соединенные Штаты вместе с союзниками, по его словам, «продолжают плодить конфликты, искусственно разделяющие человечество на враждебные блоки» и препятствующие достижению общих целей. «Они делают все, чтобы предотвратить формирование подлинно многополярного, справедливого миропорядка, стремятся заставить мир играть по своим печально известным узкокорыстным правилам», — отметил Лавров.

Мировые политики в последние годы не раз заявляли о риске начала войны масштаба Второй мировой. Об этом, в частности, говорил президент Сербии Александр Вучич и экс-президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин предупреждал, что будущее десятилетие станет «самым опасным» и «непредсказуемым» со времен окончания Второй мировой войны.

При этом секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов высказывал мнение, что третья мировая война уже началась, и идет в активной фазе. В Белом доме подчеркивали, что США стараются помогать Киеву, и при этом не допустить начала новой мировой войны.

Читайте на РБК Pro
Как стать счастливым: методика «Колесо жизни»
Сделки с лицами из недружественных стран: ФНС хочет больше налогов
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Лавров МИД ООН Генассамблея ООН
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Глава МИД Германии назвала «российскую войну» сигналом другим странам
Политика
Саудовский принц предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе
Политика
Лукашенко назвал самый миролюбивый народ и исключил войну
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11) Инвестиции, 22 сен, 16:57 Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03) Инвестиции, 22 сен, 16:57
«Барселона» отыгралась с 0:2, забив «Сельте» три гола за восемь минут Спорт, 21:30
Лавров рассказал, почему Россия не пойдет на прекращение огня Политика, 21:28
Лавров вслед за Путиным назвал Запад «империей лжи» Политика, 21:23
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 21:01
«Спартак» нанес «Динамо» первое с июля поражение в РПЛ Спорт, 20:58
Лавров назвал «формулу мира» Зеленского «просто нереализуемой» Политика, 20:50
Гладков сообщил об обстреле Шебекино Политика, 20:47
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Лавров в ООН призвал мир не допустить «скатывания к большой войне» Политика, 20:32
Жилые проекты Матвеевского кластера: благоустройство и инфраструктура РБК и ПИК, 20:20
В Норвегии задержали экс-командира «Вагнера» при попытке сбежать в Россию Политика, 20:18
Шольц допустил усиление контроля у границ ЕС из-за виз за взятки в Польше Политика, 19:54
Клуб КХЛ отыгрался со счета 0:3 и победил лидера Восточной конференции Спорт, 19:35
Фигуристка выступила на турнире в Москве под музыку Rammstein Спорт, 19:28
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 19:22