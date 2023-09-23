Лавров в ООН призвал мир не допустить «скатывания к большой войне»

Лавров: в интересах всего мира не допустить скатывания к большой войне

Весь мир заинтересован в том, чтобы не допустить начала большой войны и развала механизмов международного сотрудничества, сказал Лавров. Препятствия для достижения общих целей, по его словам, создают США и их союзники

Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Задача не допустить начала большой войны и развала механизмов международного сотрудничества отвечает интересам всего мира, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Нью-Йорке в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция шла на сайте всемирной организации.

«Сегодня человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества», — сказал он.

Для России «очевидно», что нет другого пути, кроме как «возрождение ООН в качестве центрального координирующего органа мировой политики, органа, где договариваются о том как решать проблемы сообща на основе честного баланса интересов», сказал министр.

Однако Соединенные Штаты вместе с союзниками, по его словам, «продолжают плодить конфликты, искусственно разделяющие человечество на враждебные блоки» и препятствующие достижению общих целей. «Они делают все, чтобы предотвратить формирование подлинно многополярного, справедливого миропорядка, стремятся заставить мир играть по своим печально известным узкокорыстным правилам», — отметил Лавров.

Мировые политики в последние годы не раз заявляли о риске начала войны масштаба Второй мировой. Об этом, в частности, говорил президент Сербии Александр Вучич и экс-президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин предупреждал, что будущее десятилетие станет «самым опасным» и «непредсказуемым» со времен окончания Второй мировой войны.

При этом секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов высказывал мнение, что третья мировая война уже началась, и идет в активной фазе. В Белом доме подчеркивали, что США стараются помогать Киеву, и при этом не допустить начала новой мировой войны.