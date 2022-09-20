Вучич предупредил о скором начале конфликта масштаба Второй мировой войны
В мире в ближайшие месяцы может начаться военный конфликт, сравнимый по масштабам со Второй мировой войной, заявил президент Сербии Александр Вучич местному телеканалу РТС в преддверии своего выступления на Генассамблее ООН.
«Я предполагаю, что мы приближаемся к великому военному конфликту со стадии специальной военной операции, и теперь вопрос в том, где находятся границы и войдем ли мы через некоторое время, а может быть, через месяц или два, в великий мировой конфликт, которого у нас не было со времен Второй мировой войны», — сказал Вучич.
По мнению сербского президента, на данный момент роль ООН в решении мировых проблем ослабла и «великие державы взяли на себя всё и де-факто разрушили порядок ООН в последние несколько десятилетий».
Вучич указал, что для «маленьких» стран, вроде Сербии, сейчас нет «хороших и легких новостей». Он предположил, что отношения между Западом и Россией, а также Западом и Китаем только продолжат усложняться. Белграду, по его словам, приходится поддерживать отношения со всеми сторонами ради отстаивания собственных интересов.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что конфликт на Украине — это «самая опасная ситуация со времен Второй мировой», и говорил, что «нельзя допустить, чтобы Россия победила».
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на это заявил, что у Столтенберга «плохая память» и он забыл, кто победил в той войне. «История повторится», — считает экс-президент. Позднее он говорил о риске мировой войны цитатой из Библии: «Первый ангел вострубил». Однако Медведев выразил надежду, что «апокалипсис» не наступит.
Помощник президента России Владимир Мединский (также представлял Москву на переговорах с Киевом и возглавляет Российское военно-историческое общество) отмечал, что память о Великой Отечественной войне удерживает Россию от «большого» конфликта, поскольку страна помнит, какой бывает война. По его мнению, Москва хочет мира «больше, чем кто бы то ни было».