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Путин предупредил о самом опасном десятилетии со времен Второй мировой

Путин: впереди самое опасное и непредсказуемое десятилетие со времен Второй мировой войны
Главное противоречие новой эпохи в том, что Запад «не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться», заявил Путин

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Исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, однополярный мир уходит в прошлое, заявил президент Владимир Путин во время выступления на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию вел РБК.

«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — сказал Путин.

Главное противоречие новой эпохи, продолжил президент, в том, что Запад «не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться».

Продолжая эту тему, президент вспомнил понятие революционной ситуации, введенное Владимиром Лениным. «Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная. «Верхи не могут, а низы не хотят так жить». Такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада», — заявил Путин.

По его словам, главная историческая задача, которая стоит сегодня, — это «конструктивно и созидательно разрешить такое противоречие».

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Позже на вопрос модератора сессии Федора Лукьянова Путин ответил, что сам ассоциирует себя с «низами», а не с «верхами». Президент напомнил, что он вырос в рабочей семье. «Конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава Богу, до последнего времени это было и есть, надеюсь, сохранится очень тонкое чувство, пульс того, чем живет рядовой человек», — сказал он.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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