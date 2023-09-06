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Военная операция на Украине ,  
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Данилов заявил, что третья мировая уже началась

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что третья мировая уже началась
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Данилова, раньше конфликт шел в «гибридном» формате, а теперь идет «в активной фазе». На фоне этого он призвал принять Украину в НАТО. Россия выступает против, считая, что это создаст для нее угрозу
Глава СНБО Украины Алексей Данилов
Глава СНБО Украины Алексей Данилов (Фото: Yevhenii Liubimov / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Третья мировая война уже началась и идет в активной фазе, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

«Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной — это ошибка, все намного сложнее» — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что в этой ситуации Украину должны принять в НАТО, она «усилит альянс». Россия выступает против этого, называя такое развитие событий угрозой для себя. Президент Владимир Путин говорил, что членство Киева в блоке не повысит его безопасность, но сделает мир более уязвимым и создаст «дополнительное напряжение на международной арене».

О третьей мировой войне высказывалась и Москва. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указывал, что начало конфликта приближает увеличение военной помощи Киеву со стороны Запада, а также его решения о членстве Украины в альянсе. По словам Медведева, все это означает продолжение проведения спецоперации с прежними целями, одна из которых — не допустить вступления Украины в НАТО.

В Вашингтоне отмечали, что стараются не привести к началу еще одного мирового конфликта, помогая Киеву. Как говорил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, страна отслеживает реакцию России и стремится не допустить эскалации, чтобы не допустить третью мировую.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Третья мировая война Алексей Данилов Украина
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