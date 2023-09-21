Саудовский принц предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе
Если Иран получит ядерное оружие, Саудовской Аравии придется пойти на аналогичный шаг «по соображениям безопасности для уравновешивания сил», заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман в интервью Fox News.
«Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром. Мир не может увидеть еще одну Хиросиму. Если мир увидит гибель 100 000 человек, это будет означать, что вы находитесь в состоянии войны со всем остальным миром», — сказал принц.
Саудовская Аравия первоначально присоединилась к Договору о нepacпpocтpaнении ядepного opyжия, власти выступали за безъядерный статус региона, но в 2011 изменили свою позицию, указывая, что будут вынуждены принимать аналогичные меры, если ядерное оружие появится у соседних стран.
О готовности перейти к созданию ядерной бомбы принц уже предупреждал ранее, в частности в 2018 году он указывал, что королевство «последует примеру» Ирана в этом вопросе «как можно скорее».
Власти Саудовской Аравии не исключают вероятность войны с Ираном в относительно ближайшем будущем. В 2018-м наследный принц призвал другие страны мира ввести против Ирана санкции для экономического и политического давления. «Если мы не добьемся успеха в том, что мы пытаемся сделать, у нас, скорее всего, будет война с Ираном через 10–15 лет», — говорил Мухаммед бен Салман.
По оценке США, если иранское правиетельство решит создать ядерное оружие, это получится сделать за несколько месяцев, а на создание специального топлива потребуется 12 дней. Белый дом считает, что Ирану «ни в коем случае» нельзя позволить осуществить это. В случае появления ядерного оружия у Тегерана, Израиль получит «свободу действий», обещали в США.
Власти Ирана настаивают на отсутствии планов по ядерному оружию, а обратные утверждения называют ложными. МАГАТЭ отметило на отсутствии данных о том, что Иран занимается производством ядерного вооружения.
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