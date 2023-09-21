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Саудовский принц предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе

Саудовский наследный принц предупредил о «войне со всем миром» при ядерном ударе
Мир не примет «еще одну Хиросиму», а к использовавшей ядерную бомбу стране все станут враждебны, предупредил наследный принц Саудовской Аравии. Он снова пообещал, что Эр-Рияд будет вынужден получить такое оружие вслед за Ираном
Мухаммед бен Салман
Мухаммед бен Салман (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Если Иран получит ядерное оружие, Саудовской Аравии придется пойти на аналогичный шаг «по соображениям безопасности для уравновешивания сил», заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман в интервью Fox News.

«Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром. Мир не может увидеть еще одну Хиросиму. Если мир увидит гибель 100 000 человек, это будет означать, что вы находитесь в состоянии войны со всем остальным миром», — сказал принц.

Саудовская Аравия первоначально присоединилась к Договору о нepacпpocтpaнении ядepного opyжия, власти выступали за безъядерный статус региона, но в 2011 изменили свою позицию, указывая, что будут вынуждены принимать аналогичные меры, если ядерное оружие появится у соседних стран.

О готовности перейти к созданию ядерной бомбы принц уже предупреждал ранее, в частности в 2018 году он указывал, что королевство «последует примеру» Ирана в этом вопросе «как можно скорее».

Власти Саудовской Аравии не исключают вероятность войны с Ираном в относительно ближайшем будущем. В 2018-м наследный принц призвал другие страны мира ввести против Ирана санкции для экономического и политического давления. «Если мы не добьемся успеха в том, что мы пытаемся сделать, у нас, скорее всего, будет война с Ираном через 10–15 лет», — говорил Мухаммед бен Салман.

По оценке США, если иранское правиетельство решит создать ядерное оружие, это получится сделать за несколько месяцев, а на создание специального топлива потребуется 12 дней. Белый дом считает, что Ирану «ни в коем случае» нельзя позволить осуществить это. В случае появления ядерного оружия у Тегерана, Израиль получит «свободу действий», обещали в США.

Власти Ирана настаивают на отсутствии планов по ядерному оружию, а обратные утверждения называют ложными. МАГАТЭ отметило на отсутствии данных о том, что Иран занимается производством ядерного вооружения.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Саудовская Аравия Иран ядерное оружие Мухаммед бен Салман
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