Сальдо избрали губернатором Херсонской области

Владимир Сальдо (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Владимир Сальдо официально вступил в должность губернатора Херсонской области. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу Херсонской области и вступил в должность», — отметил Сальдо. Он поблагодарил президента Владимира Путина «за оказанное доверие и представление моей кандидатуры», а депутатов Херсонской областной думы — за то, что поддержали ее.

Сальдо уточнил, что все ветви власти «сосредоточат усилия на выполнении президентской «Программы социально-экономического развития Херсонской области до 2030 года», и это главный план по возрождению региона и повышению уровня жизни его жителей.

На церемонии присутствовал представитель президента Сергей Кириенко. Он поблагодарил сотрудников всех избирательных комиссий, отметив, что большинство из них — женщины, и, несмотря на «угрозы со стороны украинских экстремистов, они провели выборы на высочайшем организационном уровне».

В регионе проходили непрямые выборы высшего должностного лица в единый день голосования с 8 по 10 сентября, то есть его избирали депутаты регионального парламента из утвержденных президентом кандидатур.

Помимо этого, в Херсонской области проходили выборы депутатов областной думы. В голосовании участие приняли 65,14% избирателей. По результатам выборов партия «Единая Россия» набрала 74,86%, КПРФ — 10,56%, ЛДПР — 8,27%. Таким образом, представители «Единой России» получили 28 из 36 депутатских мандатов.

Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области в октябре 2022 года.

Херсонская область, а также ДНР, ЛНР и Запорожская область вошли в состав России 30 сентября 2022 года после референдума и после того, как президент России подписал договор с главами военно-гражданских администраций каждого субъекта.