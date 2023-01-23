Рогозин пообещал вернуться в Донбасс до конца января

Рогозин: я собираюсь вернуться до конца января в Донбасс с пополнением

Дмитрий Рогозин (Фото: Global Look Press)

Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что вернется в зону проведения военной операции в Донбассе до конца января. Об этом он сказал «РИА Новости».

«Я собираюсь вернуться до конца января обратно с пополнением, с моими товарищами. И мы продолжим свою деятельность», — уточнил Рогозин.

По словам Рогозина, при обстреле 21 января два из семи 155-мм снарядов упали «практически у его ног», но не взорвались. Он уточнил, что к моменту обстрела находился в Донбассе уже около трех месяцев, прерываясь на короткие командировки.

Рогозин добавил, что у него было тяжелое ранение — осколок снаряда попал между пятым и шестым позвонком, поэтому его пришлось долго «выковыривать». Сейчас, по словам экс-главы «Роскосмоса», он чувствует себя нормально.

Рогозин поблагодарил «за себя и за своих товарищей» военных и гражданских врачей, назвав их мастерство уникальным: сперва его направили в местную больницу, затем доставили в Ростов-на-Дону, а после направили в Москву, где врачи сумели достать из позвонка осколок от снаряда.

В день своего 59-летия, 21 декабря, Рогозин попал под обстрел со стороны Украины в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» на окраине Донецка. Он рассказывал, что при обстреле погибли два офицера спецотряда «Царские волки» Михаил Бридасов и Владимир Гусейнов, а еще четыре члена отряда получили тяжелые ранения. С ноября прошлого года он возглавляет спецотряд «Царские волки», который оказывает военно-техническую поддержку подразделениям ДНР и ЛНР.

Следственный комитет полагает, что ресторанный комплекс был обстрелян из французской гаубицы Caesar. Рогозин отправил извлеченный осколок послу Франции в России Пьеру Леви.