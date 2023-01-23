Рогозин пообещал вернуться в Донбасс до конца января

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Умер двукратный чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Валерий Урин Спорт, 11:01
Администрация Новой Каховки сообщила о массированном артобстреле Политика, 11:01
Власти продлили отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний Экономика, 10:59
Механизм «постоянных» кредитных каникул запустят для россиян с марта Общество, 10:50
Рублев вторым из россиян вышел в четвертьфинал Australian Open Спорт, 10:48
Появились кадры со съемок «Вечернего Урганта». Оказалось, что это фейк Life, 10:47
Мода как бизнес. Куда двинется fashion-сегмент РБК и Ahead, 10:40
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Альфа-банк и «Сбер» выпустят платежные стикеры для оплаты смартфоном Финансы, 10:30
Потанин призвал «не гнать» и не дискриминировать уехавших из России Политика, 10:30
В ЕС призвали «дать импульс» обсуждению судьбы замороженных активов ЦБ Политика, 10:29
Сын Цзю проведет бой за чемпионский титул 12 марта Спорт, 10:21
Минобороны начало строительство водовода из Ростовской области в Донбасс Общество, 10:21
Какое меню в ресторане будет стабильно привлекать посетителей РБК и Черкизово, 10:16
Акции «Норникеля» упали на 4% на фоне планов по сокращению дивидендов Инвестиции, 10:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогозин пообещал вернуться в Донбасс до конца января

Рогозин: я собираюсь вернуться до конца января в Донбасс с пополнением
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Global Look Press)

Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что вернется в зону проведения военной операции в Донбассе до конца января. Об этом он сказал «РИА Новости».

«Я собираюсь вернуться до конца января обратно с пополнением, с моими товарищами. И мы продолжим свою деятельность», — уточнил Рогозин.

По словам Рогозина, при обстреле 21 января два из семи 155-мм снарядов упали «практически у его ног», но не взорвались. Он уточнил, что к моменту обстрела находился в Донбассе уже около трех месяцев, прерываясь на короткие командировки.

Рогозин добавил, что у него было тяжелое ранение — осколок снаряда попал между пятым и шестым позвонком, поэтому его пришлось долго «выковыривать». Сейчас, по словам экс-главы «Роскосмоса», он чувствует себя нормально.

Рогозин поблагодарил «за себя и за своих товарищей» военных и гражданских врачей, назвав их мастерство уникальным: сперва его направили в местную больницу, затем доставили в Ростов-на-Дону, а после направили в Москву, где врачи сумели достать из позвонка осколок от снаряда.

В день своего 59-летия, 21 декабря, Рогозин попал под обстрел со стороны Украины в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» на окраине Донецка. Он рассказывал, что при обстреле погибли два офицера спецотряда «Царские волки» Михаил Бридасов и Владимир Гусейнов, а еще четыре члена отряда получили тяжелые ранения. С ноября прошлого года он возглавляет спецотряд «Царские волки», который оказывает военно-техническую поддержку подразделениям ДНР и ЛНР.

Читайте на РБК Pro
Котировки АЛРОСА обновляют свои минимумы. Пора ли покупать ее бумаги
«Полный крах предотвращен». Как будет развиваться энергокризис в ЕС
Глоток молодости: почему простая вода — лучший способ замедлить старение
Апокалипсис не случился: кто продолжает снимать дорогие офисы в Москве

Следственный комитет полагает, что ресторанный комплекс был обстрелян из французской гаубицы Caesar. Рогозин отправил извлеченный осколок послу Франции в России Пьеру Леви.

Теги
Дмитрий Рогозин обстрел ВСУ Донецк
Материалы по теме
Рогозин заявил о «затрофеенных» на Украине терминалах Starlink
Политика
Рогозин анонсировал испытание на Украине боевого робота «Маркер»
Технологии и медиа
Рогозин выложил первое фото после операции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter