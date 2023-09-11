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«Единая Россия» набрала более 70% на выборах во всех новых регионах

«Единая Россия» набрала более 70% на выборах депутатов в ДНР и ЛНР
На выборах депутатов в Народный совет ДНР «Единая Россия» набрала 78,04%, в ЛНР результат составил 74,63%. Схожие цифры партия показала в Херсонской области, в Запорожской результат превысил 80%
Избирательный участок в Донецкой народной республике
Избирательный участок в Донецкой народной республике (Фото: Таисия Воронцова / РИА «Новости»)

Партия «Единая Россия» по итогам подсчета 100% голосов в Донецкой и Луганской народных республиках набирает в обоих регионах более 70% голосов на выборах в местные законодательные собрания.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале назвал выборы состоявшимися. Он опубликовал видео с результатами, из которых следует, что после обработки 100% голосов «Единая Россия» набрала 78,04%. КПРФ получила 6,43%, ЛДПР — 6,25%, «Новые люди» — 5,14%, «Справедливая Россия — За правду» — 3,27%.

Пушилин на брифинге сообщил, что явка в ДНР составила около 80%, передает ТАСС.

Из данных на сайте Центральной избирательной комиссии следует, что на выборах депутатов в Луганской народной республики после обработки 100% голосов «Единая Россия» набрала 74,63%, ЛДПР — 9,87%, КПРФ — 7,5%, «Справедливая Россия — За правду» — 5,56%, «Новые люди» — 1,46%.

В ЛНР явка составила 74,4%, сообщил руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин, указывает агентство.

74,86% «Единая Россия» получила по итогам обработки 100% голосов на выборах депутатов в Херсонскую областную думу. Второе место заняло КПРФ (10,56%), третье ЛДПР (8,27%), четвертое «Справедливая Россия – за правду» (5,03%), следует из данных ЦИК. Результаты «Новых людей» в этом регионе отсутствуют.

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Победила «Единая Россия» и в Запорожской области (83%). За ней с большим отрывом следуют КПРФ (5,02%), ЛДПР (5,82%) и «Справедливая Россия – За правду» (5,13%), указано на сайте ЦИК. Результаты «Новых людей» в Запорожской области тоже не указаны.

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Выборы ДНР ЛНР Денис Пушилин Единая Россия