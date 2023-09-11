Президент Бразилии уточнил свое обещание не допустить ареста Путина

Бразильский президент накануне пригласил Владимира Путина на саммит G20 и пообещал, что не допустит его ареста. Теперь он уточнил свою позицию. Лула выразил надежду, что в 2024 году «все вернется в норму»

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Anushree Fadnavis / Reuters)

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, накануне пообещавший не допустить ареста российского президента Владимира Путина в случае его прибытия в страну, на следующий день заявил, что решение по этому вопросу может принимать только суд.

Бразилия ратифицировала основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС) — Римский статут. МУС в марте выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Всего статут ратифицировали 123 государства. В их число не входят Россия, Украина, США, Турция, Китай и другие.

Лула да Силва пригласил российского президента, а также председателя Китая Си Цзиньпина на саммит G20 в Бразилии, который пройдет в 2024 году. «Если Путин решит присоединиться [к мероприятию], решение [о возможности ареста] будет принимать суд, а не мое правительство», — сказал бразильский лидер (цитата по Reuters).

По его мнению, следует изучить вопрос о признании Римского статута Бразилией. «Я хочу знать, почему Бразилия подписала соглашение, в то время как США — нет», — отметил Лула. Он призвал дождаться 2024 года, выразил надежду, что до саммита G20 военный конфликт Москвы и Киева завершится «и все вернется в норму».

Накануне, 10 сентября, президент выражал уверенность, что «Путин может спокойно поехать в Бразилию». «Я могу сказать, что если буду президентом Бразилии, а он приедет, его ни за что не арестуют», — говорил он.

Путин в этом году не приезжал в ЮАР, где саммит БРИКС проходил 22–24 августа в Йоханнесбурге. Он участвовал в мероприятии по видеосвязи. Власти Южно-Африканской Республики, которые, как и Бразилия, ратифицировали Римский статут, напрямую обсуждали этот вопрос с Кремлем. Вместо президента в ЮАР поехал глава МИДа Сергей Лавров.

На саммит G20 в Нью-Дели 9–10 сентября Путин также не приехал, несмотря на приглашение властей Индии (российскую делегацию тоже возглавил Лавров). В Кремле говорили, что у Путина «действительно насыщенный график, и, конечно, главный акцент все-таки на специальную военную операцию». Индия не ратифицировала Римский статут.

Основанием для ордера МУС на арест Путина и Львовой-Беловой стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Россия не признает юрисдикцию МУС и отвергает обвинения в похищении украинских детей. По словам Путина, Россия спасала их, вывозя из зоны военных действий, и проблем с их возвращением на родину нет. В МИДе также называли «лживыми утверждениями» заявления Киева о том, что Москва принудительно депортирует детей.