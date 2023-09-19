В Белом доме заявили о прогрессе в контрнаступлении Украины
Украинские военные достигают прогресса в контрнаступлении, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге об участии США в Генассамблее ООН.
«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении», — сказал Кирби, не уточнив, на основании каких данных делает такой вывод.
При этом он отметил, что президент США Джо Байден надеется узнать о ситуации на поле боя от украинского лидера Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне.
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