Координатор Белого дома Кирби заявил о прогрессе в контрнаступлении Украины

В Белом доме заявили о прогрессе в контрнаступлении Украины

Украинские военные достигают прогресса в контрнаступлении, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге об участии США в Генассамблее ООН.

«Украина продолжает свой прогресс в контрнаступлении», — сказал Кирби, не уточнив, на основании каких данных делает такой вывод.

При этом он отметил, что президент США Джо Байден надеется узнать о ситуации на поле боя от украинского лидера Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне.

Материал дополняется