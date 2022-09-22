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Дептранс заявил о падении числа улетевших за границу в день мобилизации

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В день объявления о всеобщей мобилизации 21 сентября из московских аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово вылетело меньше пассажиров, чем неделей ранее 14 сентября, сообщил Департамент транспорта Москвы.

По данным ведомства, на международных авиарейсах пассажиропоток сократился на 2%, а на внутренних — на 4%.

В департаменте привели такие данные:

  • 14 сентября из Москвы по международным направлениям вылетели 35 497 пассажиров, 21 сентября — 34 962;
  • 14 сентября из столицы внутренними рейсами воспользовались 79 396 пассажиров, 21 сентября — 75 940.

Как сообщал РБК после анализа данных авиакомпаний и сайтов билетных агрегаторов, 21 сентября к середине дня на ближайшие прямые рейсы из Москвы в Турцию, Армению, Азербайджан и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости


По данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул можно было купить не раньше чем на 23 сентября и он стоил 76 тыс. руб. Рейс выполняет «Аэрофлот». На сайте авиакомпании этого билета уже не было, ближайший доступный прямой рейс был на 25 сентября (58,6 тыс. руб.). На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно было купить не ранее чем на 24 сентября за более 81 тыс. руб.

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