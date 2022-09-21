Глава Ростуризма Догузова заявила, что ограничения на выезд россиян за рубеж не вводились

Глава Ростуризма заявила, что ограничения на выезд за рубеж не вводились

Догузова рассказала о ситуации «на текущий момент» и добавила, что Ростуризм запросил «официальные разъяснения»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Ограничений на выезд россиян за границу из-за частичной мобилизации пока нет, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в Telegram.

«По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось. Необходимо дождаться соответствующих официальных разъяснений. Такая информация нами запрошена», — сказала она и пообещала оперативно информировать об изменениях.

Утром 21 сентября, спустя семь месяцев военных действий, президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации.

С этого дня россияне, которые отслужили, имеют боевой опыт или определенные военно-учетные специальности, могут быть призваны в Вооруженные силы. При этом студенты и те, кто сейчас служит в армии в рамках срочной службы, не должны попасть под мобилизацию, объяснял министр обороны Сергей Шойгу.

В первую очередь могут призывать солдат, старшин, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Во вторую очередь — солдат, старшин, прапорщиков и мичманов до 45 лет, младших офицеров до 50 лет. В третью — солдат, старшин, прапорщиков и мичманов до 50 лет, младших офицеров до 55 лет.

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Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».

Картополов говорил, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов из-за частичной мобилизации не предусмотрено.

В свою очередь, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сказал, что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, но он действует с момента получения повестки.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посоветовал ждать разъяснений по этому поводу. Между тем авиабилеты на ближайшие рейсы в соседние безвизовые страны закончились, их нельзя купить на сайтах агрегаторов.