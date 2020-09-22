СМИ назвали условие возбуждения дела по отравлению Навального в Германии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 76,04 (+1,01) Инвестиции, 21 сен, 13:55
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 90,01 (+1,05) Инвестиции, 21 сен, 13:55
Церемония вручения «Эмми» показала рекордно низкие рейтинги Стиль, 11:03 Эйкон-сити: американский рэпер строит свой город будущего в Сенегале Футурология, 11:00  Синоптик пообещал продолжительное бабье лето в Москве Общество, 10:54 Власти обязали добывающие компании компенсировать убытки коренным народам Общество, 10:47 В Роспотребнадзоре предупредили об опасности домашних консервов Общество, 10:47 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 сентября Общество, 10:42 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 10:38 Журналист сообщил о возможном переходе игрока «Наполи» в «Спартак» Спорт, 10:38 В Москве за сутки выявили 980 новых случаев заражения коронавирусом Общество, 10:38 Число смертей от COVID-19 за сутки обновило максимум с конца июля Общество, 10:36 В России четвертый день подряд выявили более 6 тыс. больных COVID-19 Общество, 10:34 Второй за день глава региона в России сообщил о заражении COVID-19 Общество, 10:32 Полиция задержала водителя Infiniti после ДТП в центре Москвы Общество, 10:18 2 октября. Онлайн-дискуссия: как мотивировать сотрудников в кризис Pro, 10:17
Отравление Навального ,  
0 

СМИ назвали условие возбуждения дела по отравлению Навального в Германии

Германия не может расследовать дело Навального из-за того, что оно находится вне ее юрисдикции, а в России не видят повода для расследования. Немецкие следователи, однако, могут завести дело, если состояние политика ухудшится
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: navalny / Instagram)

Немецкие правоохранительные органы в сложившихся условиях не могут возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Однако это было бы возможно в случае смерти оппозиционера на территории ФРГ или резкого ухудшения его состояния.

Сейчас дело Навального находится вне юрисдикции немецких следователей, поскольку само предполагаемое преступление произошло на территории другого государства и с Германией его связывает только факт лечения в Берлине. Этим ситуация с оппозиционером отличается от дела Скрипалей, в котором отравление произошло на территории Великобритании, а пострадавшими были в том числе и британские подданные.

Немецкие правоохранительные органы в теории могли бы получить право расследовать дело, если бы Навальный умер на территории Германии или если бы его состояние во время нахождения в берлинском госпитале резко ухудшилось, пишет газета.

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального
Политика
Василий Небензя

В соответствии с Римским статутом (международным договором об учреждении Международного уголовного суда), возможно экстерриториальное расследование четырех типов преступлений — геноцид, преступление против человечности, агрессивная война и военные преступления. Применение химического оружия относится к военным преступлениям, однако только в том случае, если оно было совершено в ходе военного конфликта. В иных случаях расследование входит в юрисдикцию национальных правоохранительных органов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 11 сентября заявлял, что у России нет повода начинать расследование обстоятельств отравления оппозиционера, поскольку у правоохранительных органов нет материалов, свидетельствующих о преступлении. Российские врачи утверждают, что произошедшее с Навальным стало следствием нарушения обмена веществ. «Мы не получили от Германии каких-либо доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что это было преступление, попытка отравления, и, таким образом, [позволили ли бы] начать расследование», — сказал Небензя.

Доследственной проверкой факта госпитализации Алексея Навального в России занимаются в в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. 21 сентября ведомство отчиталось, что в рамках проверки были опрошены около 200 человек.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск
Автор
Георгий Тадтаев
отравление уголовное дело
Материалы по теме
Трамп отказался обсуждать виновного в инциденте с Навальным
Политика
Помпео заявил о готовности США ответить на отравление Навального
Политика
Юристы оценили возможность скорого возвращения Навальному его вещей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter