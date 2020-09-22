СМИ назвали условие возбуждения дела по отравлению Навального в Германии

Германия не может расследовать дело Навального из-за того, что оно находится вне ее юрисдикции, а в России не видят повода для расследования. Немецкие следователи, однако, могут завести дело, если состояние политика ухудшится

Алексей Навальный (Фото: navalny / Instagram)

Немецкие правоохранительные органы в сложившихся условиях не могут возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Однако это было бы возможно в случае смерти оппозиционера на территории ФРГ или резкого ухудшения его состояния.

Сейчас дело Навального находится вне юрисдикции немецких следователей, поскольку само предполагаемое преступление произошло на территории другого государства и с Германией его связывает только факт лечения в Берлине. Этим ситуация с оппозиционером отличается от дела Скрипалей, в котором отравление произошло на территории Великобритании, а пострадавшими были в том числе и британские подданные.

Немецкие правоохранительные органы в теории могли бы получить право расследовать дело, если бы Навальный умер на территории Германии или если бы его состояние во время нахождения в берлинском госпитале резко ухудшилось, пишет газета.

В соответствии с Римским статутом (международным договором об учреждении Международного уголовного суда), возможно экстерриториальное расследование четырех типов преступлений — геноцид, преступление против человечности, агрессивная война и военные преступления. Применение химического оружия относится к военным преступлениям, однако только в том случае, если оно было совершено в ходе военного конфликта. В иных случаях расследование входит в юрисдикцию национальных правоохранительных органов.