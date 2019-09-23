Трамп и Дуда договорились расширить военный контингент США в Польше

Трамп и Дуда подписали декларацию о расширении военного сотрудничества. В ней говорится о скором увеличении военного контингента США на территории Польши, а также названы города, где будут дислоцированы совместные военные объекты

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в рамках встречи в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает «Польское агентство печати» со ссылкой на текст документа.

В нем говорится, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше». В нем уточняется, что в ближайшее время американский контингент, который сейчас насчитывает 4,5 тыс. военных, будет увеличен еще на 1 тыс.

Согласно декларации, штаб-квартира центра боевого обучения, который будут использовать военные США и Польши, разместится в городе Дравско-Поморске. Во Вроцлаве будет расположена авиационная база для погрузки и разгрузки самолетов американских ВВС, в Познани будет располагаться дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США. В Повидзе разместят штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил спецназа, который, кроме прочего, будет использовать еще один объект в Люблинце.

Кроме того, как указывается в документе, Вашингтон и Варшава ведут активный диалог по выбору наиболее подходящего места для боевой группы бронетанковой бригады.

На встрече с Дудой Трамп заявил, что 1 тыс. военных, о которой говорится в декларации, вероятнее всего, будет переброшена из других стран Европы, и США не будут отправлять туда дополнительный контингент со своего материка.