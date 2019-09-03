Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши

Вице-президент США призвал быть бдительными ко всем действиям России, а отношения своей страны с Польшей сравнил с семейными

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Он призвал быть бдительными ко всем высказываемым Россией намерениям и ее действиям. Пенс отметил, что НАТО — это самый прочный альянс в мировой истории и совместные усилия его участников делают его сильнее.

«Когда мы действуем вместе, и другие союзники по НАТО следуют вашему примеру, президент Дуда, и выполняют обязательства ради нашей общей безопасности в НАТО, — вы увидите, как их (России. — РБК) усилия терпят крах. <...> Несмотря на эти провокации, правда заключается в том, что Польша и США никогда не будут разобщены», — сказал американский вице-президент.

Он добавил, что Вашингтон и Варшава — не просто союзники. «Мы — семья», — заключил Пенс (цитата по Reuters).