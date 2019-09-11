США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35

32 истребителя-бомбардировщика F-35 должны заменить состоящие на вооружении советские МиГ-29 и Су-22

Истребитель F-35 (Фото: Alexander Cook / EPA / ТАСС)

Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).

Планируется, что Польша купит у США 32 истребителя, а сумма сделки составит $6,5 млрд.

«Продажа F-35 предоставит Польше надежный оборонительный потенциал для сдерживания агрессии в регионе и обеспечения взаимодействия с американскими силами. Предлагаемая продажа увеличит эксплуатационные запасы самолетов в Польше и расширит возможности самообороны класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что новыми F-35 Польша сможет заменить состоящие в настоящее время на вооружении советские МиГ-29 и Су-22.

Об интересе Польши к американским военным самолетам стало известно в марте этого года. Тогда польский президент Анджей Дуда сказал, что Варшава намерена приобрести более 30 истребителей до 2026 года.