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Транснефть ₽195 000 (+29,61%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+33,74%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
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Польша определилась с размещением новых подразделений американских войск
Варшава и Вашингтон договорились о шести местах размещения американских военных в республике и обсуждают создание седьмого. Соглашение об увеличении военного контингента США в Польше стороны подписали в июне
Фото: Michaela Rehle / Reuters

Варшава и Вашингтон договорились о шести местах размещения новых подразделений американских войск в Польше. Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак на совместной пресс-конференции с помощником президента США Джоном Болтоном, передает телеканал tvn24.

«У нас уже есть шесть мест. Мы говорили о седьмом месте», — сказал он. Министр также назвал отношения США и Польши «лучшими в истории» и отметил, что в этом есть личная заслуга Болтона.

Встреча Блащака и Болтона в Варшаве продлилась около часа. В Польшу должен был приехать президент США Дональд Трамп, однако ему пришлось отменить визит из-за приближающегося к штату Флорида урагану «Дориан». Американский лидер извинился перед польским коллегой Анджеем Дудой и пообещал, что посетит страну в ближайшие месяцы, заявили в канцелярии президента Польши.

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Трамп отменил визит в Польшу

Блащак обсудил пункты размещения американских военных с главой Пентагона Марком Эспером, заявил он ранее «Польскому радио». «Мы готовы сообщить общественности согласованную информацию о местах размещения солдат», — сказал министр, но при этом не указал, что это за места. «Увеличение присутствия американских военных является гарантией нашей безопасности», — добавил глава Минобороны.

США договорились об увеличении своего военного контингента в Польше на 1 тыс. человек в июне. Соответствующее соглашение было подписано на встрече Дуды и Трампа в Вашингтоне. Сейчас в этой восточноевропейской стране находится около 4,5 тыс. американских военнослужащих.

Помимо этого США разместят на территории Польши эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9, а также создадут там пункт высадки с воздуха для обеспечения переброски сил во время учений или в случае ЧС. В совместной декларации по итогам переговоров лидеров говорилось, что мера принята в целях предоставления «дополнительных возможностей для защиты и потенциала сдерживания» в Польше.

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США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников

МИД России, комментируя договоренности, назвал увеличение сил США в Польше признаком подготовки для последующих широкомасштабных развертываний сил. Ведомство пообещало, что Москва будет учитывать это в оборонном планировании.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Польша, Вооруженные силы США, военное присутствие
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