Польша определилась с размещением новых подразделений американских войск

Варшава и Вашингтон договорились о шести местах размещения американских военных в республике и обсуждают создание седьмого. Соглашение об увеличении военного контингента США в Польше стороны подписали в июне

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Варшава и Вашингтон договорились о шести местах размещения новых подразделений американских войск в Польше. Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак на совместной пресс-конференции с помощником президента США Джоном Болтоном, передает телеканал tvn24.

«У нас уже есть шесть мест. Мы говорили о седьмом месте», — сказал он. Министр также назвал отношения США и Польши «лучшими в истории» и отметил, что в этом есть личная заслуга Болтона.

Встреча Блащака и Болтона в Варшаве продлилась около часа. В Польшу должен был приехать президент США Дональд Трамп, однако ему пришлось отменить визит из-за приближающегося к штату Флорида урагану «Дориан». Американский лидер извинился перед польским коллегой Анджеем Дудой и пообещал, что посетит страну в ближайшие месяцы, заявили в канцелярии президента Польши.

Блащак обсудил пункты размещения американских военных с главой Пентагона Марком Эспером, заявил он ранее «Польскому радио». «Мы готовы сообщить общественности согласованную информацию о местах размещения солдат», — сказал министр, но при этом не указал, что это за места. «Увеличение присутствия американских военных является гарантией нашей безопасности», — добавил глава Минобороны.