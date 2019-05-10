Личный адвокат Трампа рассказал о поездке в Киев для встречи с Зеленским

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,15 +0,08 EUR Бирж. 73,13 +0,27 Brent 70,94 +0,84% USD Нал. 66,11 64,73 EUR Нал. 74,11 72,57 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1218 +0,0019 BTC/USD Бирж. 6 413,30 +152,90 IMOEX 2 531,44 -0,51% RTSI 1 223,94 -0,74% DJIA 25 828,36 -0,54% Nasdaq 7 910,59 -0,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,55%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,55%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
В Москве госпитализировали пять человек после падения деревьев при грозе Общество, 11:39 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 11:30 AP сообщило о прибытии бомбардировщиков B-52 США на авиабазу в Катар Политика, 11:11 Нападающий «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию на колене Спорт, 11:04 Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100 Общество, 10:44 Власти Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года Общество, 10:39 Личный адвокат Трампа рассказал о поездке в Киев для встречи с Зеленским Политика, 10:33 Синоптики предупредили москвичей о дождях и грозах 10 мая Общество, 10:26 Умер британский актер и пародист Фредди Старр Общество, 10:09 Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко Общество, 10:06 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 10:03 В Афганистане погибли четверо детей в результате взрыва Общество, 09:40 ГОО как окно возможностей: что сулят России генетические технологии Мнение, 09:33 МЧС начало поиски поджигателей леса под Иркутском через операторов связи Общество, 09:22
Политика ,  
0 
Личный адвокат Трампа рассказал о поездке в Киев для встречи с Зеленским
Джулиани намерен убедить Киев продолжить расследование по делу компании Burisma, в которой работал сын Джо Байдена. Байден ранее заявлял о намерении выдвинуться в президенты 2020 году и уже обошел Трампа по популярности
Фото: Leah Millis / Reuters

Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, сообщил о своих планах отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The New York Times. По его словам, цель поездки — убедить власти Украины начать расследование, связанное с интересами президента США.

Расследование, поясняет NYT, будет связано с двумя темами. Первая — вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Также визит в Киев, рассчитывает Джулиани, даст новую информацию о работе сына бывшего вице-президента Джо Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings.

В 2016-м президент Украины Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma, в правление которой входил Хантер Байден. В январе бывший вице-президент США рассказал, что поставил Украине ультиматум: если генпрокурора не уволят, Киев не получит заем на $1 млрд.

Джулиани подчеркнул, что Белый дом «не вмешивается в выборы, а вмешивается в расследование, на что имеет право». «Кто-то может сказать, что это неправильно. И это не внешняя политика — я прошу их провести расследование, которое они уже проводят и которое требуют прекратить другие люди. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его прекращать, потому что эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства», — объяснил Джулиани свои планы.

Как отмечает NYT, работа Джулиани в Киеве может быть связана с предстоящими в 2020 году выборами в США. Таким образом команда Трампа намерена разрушить дело против экс-главы штаба президента Пола Манафорта, обвиняемого в незаконном лоббировании в интересах режима Януковича. Одновременно с расследованием против Байдена-младшего у команды Трампа появляется шанс набрать компромат против его отца, заявившего о намерении посоперничать с Трампом за пост президента США в 2020 году.

Политика
Бывший вице-президент США Байден заявил о намерении участвовать в выборах

По данным социологических опросов, проведенных в апреле, 76-летний Джо Байден обошел по популярности Дональда Трампа. Согласно результатам исследования, 43% опрошенных заявили о готовности поддержать Байдена на предстоящих выборах. За кандидатуру Трампа готовы проголосовать 37% респондентов.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Рудольф Джулиани, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Материалы по теме
Объявивший о выдвижении Байден в опросе обошел Трампа по популярности
Политика
Бывший вице-президент США Байден заявил о намерении участвовать в выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter