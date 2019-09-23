Помпео прокомментировал вероятную публикацию беседы Трампа и Зеленского

Разговоры президентов являются приватными, поэтому «было неправильно» публиковать их транскрипты, если речь не идет о самых «чрезвычайных обстоятельствах». Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала ABC.

Ведущая спросила у Помпео, опубликует ли Белый дом опубликует транскрипт июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владмира Зеленского. Он ответил, что администрация президента крайне редко придает огласке стенограмы.

«Это приватные разговоры, и было бы неправильно делать это, за исключением самых чрезвычайных обстоятельств. На данный момент нет никаких свидетельств того, что было бы правильно это сделать», — добавил Помпео.

Ранее Трамп сообщил, что подумает над тем, чтобы опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским. Президент отметил, что его разговор с украинским коллегой был «идеальным».

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани также заявил в интервью телеканалу Fox, что ездил на Украину не для того, чтобы найти компромат на экс-кандидата в президенты США и вице-премьера Джо Байдена. «Они пытаются обвинить меня в том, что я ездил туда с поручением создать Джо Байдену неприятности. Это нелепо. Я ездил туда в качестве адвоката для защиты своего клиента», — говорил Джулиани.