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Помпео прокомментировал вероятную публикацию беседы Трампа и Зеленского

Разговоры президентов являются приватными, поэтому «было неправильно» публиковать их транскрипты, если речь не идет о самых «чрезвычайных обстоятельствах». Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала ABC.

Ведущая спросила у Помпео, опубликует ли Белый дом опубликует транскрипт июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владмира Зеленского. Он ответил, что администрация президента крайне редко придает огласке стенограмы.

«Это приватные разговоры, и было бы неправильно делать это, за исключением самых чрезвычайных обстоятельств. На данный момент нет никаких свидетельств того, что было бы правильно это сделать», — добавил Помпео.

Ранее Трамп сообщил, что подумает над тем, чтобы опубликовать стенограмму своего разговора с Зеленским. Президент отметил, что его разговор с украинским коллегой был «идеальным».

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани также заявил в интервью телеканалу Fox, что ездил на Украину не для того, чтобы найти компромат на экс-кандидата в президенты США и вице-премьера Джо Байдена. «Они пытаются обвинить меня в том, что я ездил туда с поручением создать Джо Байдену неприятности. Это нелепо. Я ездил туда в качестве адвоката для защиты своего клиента», — говорил Джулиани.

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Трамп также считает попытку привлечь внимание к его телефонному разговору с Зеленским стремлением скрыть правду от общественности об истинных действиях своих оппонентов. «Фейковые СМИ и их партнеры из Демократической партии фабрикуют историю из самого обычного разговора с новым президентом Украины. Ничего особенного тогда сказано не было», — написал глава государства в Twitter.

Wall Street Journal 20 сентября сообщила, что Трамп требовал от Зеленского начать расследование против сына Байдена, который связан с украинской газовой компанией. Как сообщали источники газеты американский лидер около восьми раз настаивал на том, чтобы Зеленский работал с Джулиани. Он утверждал, пишет газета, что «люди в Вашингтоне хотят знать», правдивы ли обвинения.

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко, в свою очередь, утверждает, что на Зеленского не оказывали давление. Он добавил, что разговор президентов был «дружеским» и касался многих вопросов, на которые надо было дать «довольно серьезные ответы». Если давление на украинского президента будет доказано, заявили в американском конгрессе, Трампа ожидает импичмент.

Теги: Майк Помпео, переговоры, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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