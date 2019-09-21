Байден предложил Трампу обнародовать запись разговора с Зеленским о сыне

Бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден призвал президента страны Дональда Трампа опубликовать расшифровку записи телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским о начале расследования в отношении сына своего сына — Роберта Хантера Байдена. Об этом говорится в заявлении Байдена-старшего, опубликованном в его Twitter-аккаунте.

«Дональд Трамп по меньшей мере должен немедленно опубликовать стенограмму упоминаемого звонка, чтобы американский народ сам мог рассудить, и уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора Конгрессу», — сообщается в документе.

Ранее газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что в ходе июльского телефонного разговора с Зеленским Трамп несколько раз требовал, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына Байдена.

Глава МИД Украины в интервью «Громадське ТВ» эту информацию опроверг. «Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на них надо было иметь довольно серьезные ответы», — сказал украинский дипломат.