СМИ связали увольнение генпрокурора Украины с сыном Байдена

Сын вице-президента США Джо Байдена Хантер получал многотысячные платежи от украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings в период, когда его отец был главным представителем Вашингтона по отношениям с Украиной, пишет The Hill со ссылкой на источники. Генпрокурора, который вел расследование против Burisma, уволили после вмешательства Байдена-старшего.

В 2016-м президент Украины Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma, в правление которой входил сын Хантер Байден. В январе бывший вице-президент США рассказал, что поставил Украине ультиматум — если генпрокурора не уволят, Киев не получит займ на $1 млрд.

По данным The Hill, Байден-младший получал от Burisma более $166 тыс. в месяц в период между весной 2014-го и осенью 2015-го. Возможным бенефециаром Burisma являлась компания, бизнес-партнера Байдена Девона Арчера — Rosemont Seneca Partners LLC, утверждают источники издания.

Сам Шокин заявил The Hill, что в рамках расследования планировал в том числе допросы членов правления Burisma, включая сына вице-президента США. Других подробностей экс-генпрокурор Украины не привел, отметив, что не может обсуждать собранные доказательства.