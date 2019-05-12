WP узнала о нежелании Зеленского быть втянутым во внутренний конфликт США

WP узнала о нежелании Зеленского быть втянутым во внутренний конфликт США

Адвокат Трампа планировал расследовать усилия демократов на Украине с целью дискредитации президента США. В команде Зеленского считают, что это внутренний конфликт и хотят дистанцироваться от него

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского рассматривает интерес американского лидера Дональда Трампа к расследованию на украинской территории как внутреннее дело США, заявил газете The Washington Post источник, близкий к Зеленскому.

«Это определенно не наша война. Мы должны держаться от этого как можно дальше», — сказал собеседник издания.

По его словам, Зеленский исключит любое политическое давление на украинских правоохранителей в интересах Белого дома.

Ранее стало известно, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани отменил свой визит в Киев. Целью своей поездки он называл расследование действий демократов по дискредитации президента США.