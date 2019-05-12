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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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WP узнала о нежелании Зеленского быть втянутым во внутренний конфликт США
Адвокат Трампа планировал расследовать усилия демократов на Украине с целью дискредитации президента США. В команде Зеленского считают, что это внутренний конфликт и хотят дистанцироваться от него

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского рассматривает интерес американского лидера Дональда Трампа к расследованию на украинской территории как внутреннее дело США, заявил газете The Washington Post источник, близкий к Зеленскому.

«Это определенно не наша война. Мы должны держаться от этого как можно дальше», — сказал собеседник издания.

По его словам, Зеленский исключит любое политическое давление на украинских правоохранителей в интересах Белого дома.

Ранее стало известно, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани отменил свой визит в Киев. Целью своей поездки он называл расследование действий демократов по дискредитации президента США.

Политика
Украинский дипломат счел опасной отмену визита адвоката Трампа в Киев

Газета The New York Times писала, что поездка может быть связана с предстоящими в 2020 году президентскими выборами, соперником Трампа на которых может оказаться бывший вице-президент Джо Байден. Его сын, Хантер Байден, работал в украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, которую Генпрокуратура Украины подозревала в отмывании средств. Однако, в 2016-м президент Петр Порошнеко уволил генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование. Байден-старщий позже рассказывал, что поставил Порошенко ультиматум: либо Шокина уволят, либо Киев не получит заем на $1 млрд.

Отказ от своей поездки Джулиани объяснил тем, что в Киеве он встретит врагов президента США, в том числе некоего судимого человека, уличенного в помощи демократам в расследовании 2016 года. По словам Джулиани, два источника сообщили ему, что в окружении Зеленского есть люди, вовлеченные в действия Демократической партии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп
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Украинский дипломат счел опасной отмену визита адвоката Трампа в Киев
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Адвокат Трампа отменил визит в Киев из-за «врагов президента и США»
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Личный адвокат Трампа заявил о поездке в Киев для встречи с Зеленским
Политика
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