Медведев предупредил о «разрушении Украины» из-за запрета УПЦ

Верховная рада приняла закон, который позволит запретить УПЦ. Ранее она относилась к РПЦ, но после февраля 2022-го заявила о разрыве связей с Москвой. Медведев увидел в этом запрете угрозу для существования государства

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Решение властей Украины запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата «не пройдет даром» и приведет к разрушению государства, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его мнению, украинские власти превзошли государственный атеизм советского периода, поскольку в СССР «не запрещали религии и отдельные вероучения». Как считает Медведев, после прихода президента Владимира Зеленского к власти начались «разгром украинского православия и преследование христиан за веру, логическим результатом которого стало решение Рады».

Верховная рада Украины три дня назад, 20 августа, приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Его поддержали 265 из 450 депутатов. В силу закон вступит через месяц.

Формально в законе не говорится, что речь идет об УПЦ, но тот поручает Государственной службе по вопросам этнополитики и свободы совести (ГСЭСС) определить, какие из функционирующих на Украине церквей подчинены РПЦ и имеют с ней отношения. При этом еще полтора года назад то же самое ведомство пришло к выводу, что УПЦ — структурное подразделение РПЦ и у них церковно-каноническая связь.

Православная церковь на Украине представлена двумя основными структурами: это Украинская православная церковь (УПЦ), ранее находившаяся под контролем Московского патриархата, и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая считается раскольнической и не признается РПЦ.

В тексте самого закона утверждается, что «РПЦ является идеологическим продолжением» российских властей. Суды получат возможность запрещать деятельность на Украине церквей, которые имеют отношение к РПЦ. Кроме того, украинские власти смогут разрывать договоры аренды госимущества с УПЦ. Как отмечает Би-би-си, фактически речь идет об изъятии у церкви храмов — памятников архитектуры, а таких культовых сооружений примерно 3 тыс. по всей территории страны.

Зеленский считает, что Россия «использует церковь для подавления независимости других государств, ограничения свобод граждан», а законопроект гарантирует «отсутствие манипуляций». Его позицию поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

УПЦ дистанцировалась от России после начала военной операции. В мае 2022 года ее собор объявил о полной независимости и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями на Украине. Украинские спецслужбы затем проводили обыски в храмах, приходских школах, монастырях УПЦ, и заявляли, что находили там «пророссийскую литературу», используемую для пропаганды «русского мира».

РПЦ раскритиковала принятие украинским парламентом закона об УПЦ.

«Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви — религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», — написал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В МИДе заявили об «очередном витке гонений» на УПЦ.