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Военная операция на Украине ,  
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Медведев предупредил о «разрушении Украины» из-за запрета УПЦ

Сюжет
Военная операция на Украине
Верховная рада приняла закон, который позволит запретить УПЦ. Ранее она относилась к РПЦ, но после февраля 2022-го заявила о разрыве связей с Москвой. Медведев увидел в этом запрете угрозу для существования государства
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Решение властей Украины запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата «не пройдет даром» и приведет к разрушению государства, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его мнению, украинские власти превзошли государственный атеизм советского периода, поскольку в СССР «не запрещали религии и отдельные вероучения». Как считает Медведев, после прихода президента Владимира Зеленского к власти начались «разгром украинского православия и преследование христиан за веру, логическим результатом которого стало решение Рады».

Верховная рада Украины три дня назад, 20 августа, приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Его поддержали 265 из 450 депутатов. В силу закон вступит через месяц.

Формально в законе не говорится, что речь идет об УПЦ, но тот поручает Государственной службе по вопросам этнополитики и свободы совести (ГСЭСС) определить, какие из функционирующих на Украине церквей подчинены РПЦ и имеют с ней отношения. При этом еще полтора года назад то же самое ведомство пришло к выводу, что УПЦ — структурное подразделение РПЦ и у них церковно-каноническая связь.

Православная церковь на Украине представлена двумя основными структурами: это Украинская православная церковь (УПЦ), ранее находившаяся под контролем Московского патриархата, и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая считается раскольнической и не признается РПЦ.

В тексте самого закона утверждается, что «РПЦ является идеологическим продолжением» российских властей. Суды получат возможность запрещать деятельность на Украине церквей, которые имеют отношение к РПЦ. Кроме того, украинские власти смогут разрывать договоры аренды госимущества с УПЦ. Как отмечает Би-би-си, фактически речь идет об изъятии у церкви храмов — памятников архитектуры, а таких культовых сооружений примерно 3 тыс. по всей территории страны.

Зеленский считает, что Россия «использует церковь для подавления независимости других государств, ограничения свобод граждан», а законопроект гарантирует «отсутствие манипуляций». Его позицию поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

УПЦ дистанцировалась от России после начала военной операции. В мае 2022 года ее собор объявил о полной независимости и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями на Украине. Украинские спецслужбы затем проводили обыски в храмах, приходских школах, монастырях УПЦ, и заявляли, что находили там «пророссийскую литературу», используемую для пропаганды «русского мира».

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РПЦ раскритиковала принятие украинским парламентом закона об УПЦ.

«Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви — религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», — написал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В МИДе заявили об «очередном витке гонений» на УПЦ.

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Дмитрий Медведев Украина УПЦ православная церковь РПЦ
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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