Зеленский призвал Совет церквей поддержать проект против влияния России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержать законопроект против российского влияния на церковь, сообщает «РБК-Украина».
По словам Зеленского, Москва «использует церковь для подавления независимости других государств, ограничения свобод граждан». «Поэтому гарантировать украинскую духовную независимость — это наша общая обязанность», — заявил украинский лидер.
В телеграм-канале президент рассказал о встрече с представителями Совета церквей и поблагодарил «за поддержку законодательной инициативы по укреплению духовной независимости Украины».
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ заявила «об очередном витке гонений» на Украинскую православную церковь (УПЦ). По ее словам, украинское руководство делает все, чтобы запретить УПЦ и «в дальнейшем попросту ликвидировать».
«Убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны. Призываем здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с Украинской православной церковью», — сказала Захарова.
Накануне Зеленский сообщил, что предложил Верховной раде законопроект, который гарантирует, что «не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью».
По словам депутата Владимира Вятровича, на следующей неделе Рада планирует рассмотреть поправки к законопроекту, «который положит конец существованию Русской православной церкви и ее филиалов на территории Украины». Документ был поддержан комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики. Вятрович не исключил, что парламент может принять его уже в окончательном чтении.
В октябре прошлого года Рада одобрила в первом чтении законопроект о запрете УПЦ. Согласно документу, ее запретят, если украинские власти сочтут, что она связана с Русской православной церковью (РПЦ).
Как пояснил Вятрович, для признания церкви аффилированной с Россией украинская Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС) должна выявить признаки этого. После этого религиозная организация должна в течение полугода устранить эти признаки, в противном случае ГСЭСС подаст в суд и по его решению деятельность организации будет запрещена. Кроме того, она будет лишена права использовать государственное имущество, а ее служители не смогут быть военными священниками в ВСУ.
В конце мая прошлого года участники собора УПЦ объявили о ее полной самостоятельности и независимости от РПЦ, осудив военные действия на Украине. В РПЦ предупредили, что это может привести к появлению нового раскола внутри нее.
«Решение об изменении статуса Украинской православной церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного собора Русской православной церкви», — отметили в РПЦ.
РПЦ считает УПЦ, которая входила в состав Московского патриархата, канонической, а созданную в 2018 году в стране автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ) — раскольнической.
В марте прошлого года договор об аренде УПЦ Киево-Печерской лавры был расторгнут. Суд обязал монахов выселиться из лавры и передать все помещения музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра».
МИД России называл захват лавры «нелегитимным с правовой и безнравственным с духовной точки зрения деянием нынешних властей в Киеве».
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