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Военная операция на Украине ,  
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Патриарх Кирилл пригрозил «страшной карой» священникам ПЦУ

Патриарх Кирилл: священники ПЦУ святотатствуют и будут страшно наказаны Богом
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Раскол церкви
Церковный раскол на Украине привел к тому, что «компания ряженых» святотатствует, она будет «страшно наказана Богом», заявил патриарх
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»)

Священники Православной церкви Украины (ПЦУ) «святотатствуют» и «будут страшно наказаны Богом», об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме святого равноапостольного князя Владимира в Тушине, передает ТАСС.

«Не оставляют свои мечты те, кто всегда боролся с православной Русью, — разделить и разрушить. И сейчас это разделение проходит по церковному телу. Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Не знаю, при этой жизни или в будущем веке (после смерти), но это факт», — заявил патриарх (цитата по ТАСС). Он выразил надежду, что церковный раскол закончится.

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Барельеф Александра Невского

Православная церковь на Украине представлена ПЦУ и Украинской православной церковью (УПЦ), которая входила в Русскую православную церковь (РПЦ) в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии. В мае 2022 года УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. В октябре 2023 года парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о запрете церкви.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года после слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а в январе 2019 года она получила статус автокефалии в соответствии с томосом (указом) патриарха Константинопольского. РПЦ не признала ПЦУ и считает ее раскольнической.

ПЦУ утвердила переход на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года. С этого времени ее прихожане отмечают Рождество 25 декабря вместо 7 января, Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября вместо 14 октября, Крещение Господне — 6 января вместо 19 января и День Святителя Николая — 6 декабря вместо 19 декабря. Новоюлианский календарь используют часть православных церквей, включая Константинопольскую, Румынскую и Болгарскую.

В начале февраля ПЦУ исключила князя Александра Невского из списка поминаемых святых. Вместо него 23 ноября церковь будет праздновать память преподобного Александра, первоначальника обители «Неусыпных».

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