Зеленский рассказал о законопроекте против российского влияния в церкви

В Раде ранее сообщили, что на следующей неделе рассмотрят во втором чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви, которая была частью РПЦ

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Верховной раде предложен законопроект, направленный против Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Верховной раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен придать Украине соборности, реального нашего единства духовного», — сказал он.

Ранее депутат Владимир Вятрович сообщил, что в Раде на следующей неделе рассмотрят поддержанные комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики поправки к законопроекту, «который положит конец существованию Русской православной церкви и ее филиалов на территории Украины», передает УНИАН. Он отметил, что парламент может принять законопроект уже в окончательном чтении.

Рада в прошлом году рассматривала этот законопроект (его внесли еще в январе 2023-го) и приняла его в первом чтении в октябре. За законопроект проголосовали 267 депутатов при 226 необходимых, против или воздержались — 34 депутата.

Согласно документу, УПЦ будет запрещена, если украинские власти сочтут, что она организационно связана с Русской православной церковью (РПЦ). Вятрович пояснил, что для признания той или иной религиозной организации аффилированной с какой-либо в России Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС) Украины должна провести экспертизу и выявить признаки аффилированности. После этого религиозной организации дадут полгода на устранение этих признаков, и если это не будет сделано, то ГСЭСС подает в суд и по его решению деятельность организации запрещается. Кроме того, она будет лишена права использовать государственное имущество, а ее служители не смогут быть военными священниками в ВСУ.

РПЦ считает УПЦ, которая входила в состав Московского патриархата, но в 2022-м объявила о самостоятельности, канонической, а созданную в 2018 году в стране автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ) — раскольнической. Патриарх Кирилл предрекал, что раскольники «будут страшно наказаны Богом».

В РПЦ предупредили, что решение об изменении статуса УПЦ «может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление Поместного собора Русской православной церкви».