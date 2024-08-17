Совет церквей Украины выступил за запрет УПЦ

Совет поддержал инициативу Зеленского, направленную против российского влияния на церковь. Накануне глава Православной церкви Епифаний обратился к митрополиту Онуфрию, предстоятелю УПЦ, с призывом к диалогу о единении

Фото: Diego Herculano / Zuma / Global Look Press

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций выступил за запрет Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает ТСН.

Таким образом, совет поддержал инициативу президента Владимира Зеленского, направленную против российского влияния на церковь.

Накануне митрополит Киевский и глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний обратился к митрополиту Онуфрию, предстоятелю УПЦ, с призывом к диалогу о единении, передает «24 Канал».

«В день Успения Пресвятой Богородицы, молитвенно надеясь на Ее заступничество, направление и помощь во всяком добром деле, желаю возобновить призыв от имени Православной Церкви Украины к Вам, владыка, к иерархам, духовенства и верующих, признающих Вас своим Предстоятелем: ради блага и утверждения православной христианской веры в Украине, ради Церкви Христовой, ради защиты истины от попыток исказить ее — безотлагательно начать диалог», — говорится в обращении. Митрополит подчеркнул, что вопрос запрета УПЦ уже «давно перезрел».

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Эпифанию томос о предоставлении автокефалии. Русская православная церковь (РПЦ) не признала ПЦУ и считает ее раскольнической, а УПЦ — канонической. Весной 2022 года участники Собора Украинской православной церкви осудили военные действия на Украине и объявили о «полной самостоятельности и независимости». от РПЦ. Решение о статусе УПЦ может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, подчеркнули тогда в Московском патриархате. Там не исключили нового раскола внутри УПЦ из-за «самочинных действий».

Накануне Зеленский рассказал о законопроекте, который гарантирует, что «не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью». Депутат Верховной рады Владимир Вятрович до этого сообщал, что на следующей неделе парламент планирует рассмотреть поправки, «которые положат конец существованию Русской православной церкви и ее филиалов на территории Украины». В октябре прошлого года Рада уже одобряла в первом чтении законопроект о запрете УПЦ.

Как пояснял Вятрович, для признания церкви аффилированной с Россией украинская Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС) должна выявить соответствующие признаки, после чего религиозная организация должна в течение полугода их устранить. В противном случае ГСЭСС подаст в суд, и по его решению деятельность организации будет запрещена. Кроме того, она будет лишена права использовать государственное имущество, а ее служители не смогут быть военными священниками в ВСУ.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на инициативу Зеленского заявила «об очередном витке гонений» на УПЦ. По ее словам, украинское руководство делает все, чтобы запретить УПЦ и «в дальнейшем попросту ликвидировать».

В прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращался к папе римскому Франциску, главе англиканской церкви, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и др. с просьбой принять «меры по предотвращению беззакония» в отношении УПЦ.