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Выборы президента США ,  
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Харрис приняла номинацию от Демократической партии и высказалась о Трампе

Сюжет
Выборы президента США
Вице-президент официально стала кандидатом от демократов на пост главы американского государства. Трампа она назвала «несерьезным», но предупредила, что его приход к власти будет иметь «очень серьезные» и опасные последствия
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Brendan Mcdermid / Reuters)

Вице-президент США Камала Харрис официально приняла номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии, выступая на ее национальном съезде, передает Bloomberg. Теперь она официальный кандидат от демократов.

«Я обещаю быть президентом для всех американцев. <...> Вы всегда можете быть уверены, что я поставлю страну выше партии и себя, буду свято чтить основополагающие принципы Америки, от верховенства закона до свободных и справедливых выборов и мирной передачи власти», — пообещала она во время речи.

Харрис высказалась о своем конкуренте — республиканце Дональде Трампе. По ее мнению, он «несерьезный человек», но его возвращение в Белый дом будет иметь «чрезвычайно серьезные» последствия, сказала она.

По ее словам, Трамп в 2020-м пытался отнять голоса избирателей, а когда не смог этого сделать, направил «вооруженную толпу» в Капитолий в январе 2021-го. «Просто представьте себе Дональда Трампа без ограждений», — указала Харрис.

Демократ заявила, что в фокусе ее президентства будет помощь среднему классу, в том числе путем снижения налогов для них — в противовес планам Трампа ввести новые пошлины, которые бы привели к росту расходов среднего класса.

Также Харрис пообещала твердо поддерживать Украину и НАТО — в отличие от Трампа. Он, например, вспоминал, как угрожал отказом одному из членов альянса в защите в случае нападения России из-за недостаточного вклада в бюджет НАТО.

Говоря о конфликте Израиля и ХАМАС, она сказала, что будет отставить право еврейского государства на самооборону, но подчеркнула, что сейчас самое время для перемирия между ними и заключения сделки по освобождению заложников.

Bloomberg отмечает, что речь Харрис длилась 39 минут — это в два раза короче, чем аналогичная речь Трампа на съезде республиканцев.

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Харрис стала потенциальным кандидатом в президенты США в июле, когда действующий лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Одной из причин стало падение его рейтингов по сравнению с Трампом, в частности, из-за неудачных дебатов с ним в июне, в которых 67% зрителей отдали победу республиканцу.

Согласно одному из последних предвыборных опросов от Gallup (опубликован 22 августа), популярность Харриса выросла на 13 п. п. в августе до 47%, популярность Трампа упала на 5 п. п. до 41%, сообщает Axios. Опрос The New York Times на тот же день тоже показывает преимущество Харрис, хотя и с меньшим разрывом — 47% против 45%.

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Камала Харрис Дональд Трамп Демократическая партия США выборы президента США
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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