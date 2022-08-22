ФСБ показала, как подозреваемая в убийстве дочери Дугина перешла границу

ФСБ опубликовала кадры прохождения таможенного контроля на въезде в Россию, заселения в отель и выезда из России подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. Ведомство обвинило в убийстве спецслужбы Украины. В Киеве это отвергают

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ФСБ опубликовала видеозапись с передвижениями Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина.

На кадрах Вовк и ее дочь Софья Шабан 2010 года рождения пересекают границу России, заселяются в один дом с Дугиной и выезжают в Эстонию. По данным ведомства, она использовала для наблюдения за журналисткой Mini Cooper, при въезде в Россию были использованы номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде — украинские. В день гибели журналистки Вовк с дочерью также были на фестивале «Традиция» в Подмосковье, на котором присутствовала журналистка перед взрывом автомобиля. В ФСБ считают, что убийство Дугиной было организовано украинскими спецслужбами.

29-летняя Дугина погибла вечером 20 августа на юго-западе Московской области, ее машина взорвалась во время движения по Можайскому шоссе. Она вместе с отцом возвращалась с фестиваля «Традиция», тот планировал ехать с ней, однако в итоге сел в другой автомобиль, указывал Telegram-канал «112». Следственный комитет заявил, что преступление носило заказной характер, ведомство завело дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Александр Дугин назвал произошедшее «кровавым террором», совершенным «нацистским украинским режимом». Он указал, что «просто месть и возмездие» были бы слабым ответом на убийство его дочери, призвав к «нашей Победе». Схожую оценку дали в российском МИДе, представитель министерства Мария Захарова сочла, что, если причастность Украины к убийству подтвердится, это следует квалифицировать как «политику государственного терроризма». Президент Владимир Путин назвал произошедшее «подлым, жестоким преступлением», в его сообщении не содержатся утверждения о возможных виновных.

В Киеве отвергают причастность к убийству Дугиной. «Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — подчеркнул советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Позднее он написал в Twitter, что Вовк и ее 12-летнюю дочь в России «назначили виновными». «Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку «Правого сектора» (признан в России экстремистским и запрещен. — РБК) или эстонскую визу», — добавил Подоляк.