ФСБ показала, как подозреваемая в убийстве дочери Дугина перешла границу

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 59,53 (+0,14) Инвестиции, 16:21
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 59,74 (+0,61) Инвестиции, 16:21
Минфин получил только одну заявку на отcрочку либо отмену расконвертации Инвестиции, 18:38
Кто такие чайлдфри и почему они сознательно отказываются от детей Социальная экономика, 18:34
Как избежать или минимизировать появление пигментных пятен РБК и Вирсавия, 18:30
След в сети. Для чего нужен KYT и как он изменил крипторынок Крипто, 18:28
«Газпром» дал Молдавии отсрочку для оплаты газа Бизнес, 18:27
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 18:19
Производитель систем вентиляции Lindab продал бизнес в России менеджменту Бизнес, 18:19
Каррера фразой «выиграл меньше, чем заслужил» оценил вклад Федуна в клуб Спорт, 18:14
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Заказчик строительства АЭС в Финляндии потребовал €2 млрд от «Росатома» Бизнес, 18:11
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС Политика, 18:06
Жители Великобритании подали иск против Sony PlayStation на £5 млрд Life, 18:04
Глава Белгородской области продлил желтый уровень опасности на две недели Политика, 18:02
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 17:56
В Бразилии составили карту трущоб с помощью лидара Экономика инноваций, 17:54
Политика ,  
0 

ФСБ показала, как подозреваемая в убийстве дочери Дугина перешла границу

ФСБ опубликовала кадры прохождения таможенного контроля на въезде в Россию, заселения в отель и выезда из России подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. Ведомство обвинило в убийстве спецслужбы Украины. В Киеве это отвергают

Video

ФСБ опубликовала видеозапись с передвижениями Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина.

На кадрах Вовк и ее дочь Софья Шабан 2010 года рождения пересекают границу России, заселяются в один дом с Дугиной и выезжают в Эстонию. По данным ведомства, она использовала для наблюдения за журналисткой Mini Cooper, при въезде в Россию были использованы номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде — украинские. В день гибели журналистки Вовк с дочерью также были на фестивале «Традиция» в Подмосковье, на котором присутствовала журналистка перед взрывом автомобиля. В ФСБ считают, что убийство Дугиной было организовано украинскими спецслужбами.

Путин назвал подлым и жестоким убийство дочери Дугина
Политика
Место убийства Дарьи Дугиной

29-летняя Дугина погибла вечером 20 августа на юго-западе Московской области, ее машина взорвалась во время движения по Можайскому шоссе. Она вместе с отцом возвращалась с фестиваля «Традиция», тот планировал ехать с ней, однако в итоге сел в другой автомобиль, указывал Telegram-канал «112». Следственный комитет заявил, что преступление носило заказной характер, ведомство завело дело по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Александр Дугин назвал произошедшее «кровавым террором», совершенным «нацистским украинским режимом». Он указал, что «просто месть и возмездие» были бы слабым ответом на убийство его дочери, призвав к «нашей Победе». Схожую оценку дали в российском МИДе, представитель министерства Мария Захарова сочла, что, если причастность Украины к убийству подтвердится, это следует квалифицировать как «политику государственного терроризма». Президент Владимир Путин назвал произошедшее «подлым, жестоким преступлением», в его сообщении не содержатся утверждения о возможных виновных.

В Киеве отвергают причастность к убийству Дугиной. «Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — подчеркнул советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Позднее он написал в Twitter, что Вовк и ее 12-летнюю дочь в России «назначили виновными». «Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку «Правого сектора» (признан в России экстремистским и запрещен. — РБК) или эстонскую визу», — добавил Подоляк.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Эти акции сильно выросли на медвежьем рынке. Но могут пойти еще выше
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Распознаем будущего руководителя: как определять потенциал сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дарья Дугина ФСБ Эстония
Материалы по теме
Патриарх Кирилл выразил соболезнования Дугину в связи с гибелью дочери
Политика
Бомбу в машине дочери Дугина подорвали дистанционно
Общество
ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дугиной и назвала подозреваемых
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter